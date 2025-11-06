El Gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó uno de sus operativos más amplios desde el inicio de su administración. La Profeco y el SAT desplegarán un “Operativo Nacional” durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de garantizar precios reales, transparencia y consumo responsable.

Con más de mil 174 servidores públicos en campo y 334 centros comerciales vigilados, el Gobierno de Claudia Sheinbaum buscará blindar a los consumidores frente a ofertas engañosas. Según Iván Escalante, titular de Profeco, “no se permitirá la simulación de descuentos ni la desinformación en precios”.

El operativo se considera un punto de inflexión para la administración federal, al combinar la fiscalización del SAT con la protección al consumidor. Desde el 13 al 17 de noviembre, miles de inspectores y brigadas recorrerán todo el país como parte de la estrategia conjunta del Ejecutivo federal.

Profeco encabeza la vigilancia: módulos, brigadas y atención inmediata

La Procuraduría Federal del Consumidor instalará 165 módulos de atención en plazas y zonas comerciales de alto consumo.

Cabe destacare que el Gobierno Nacional desplegará brigadas itinerantes que supervisarán los puntos más concurridos y darán respuesta inmediata a denuncias.

1,174 personas servidoras públicas activas

334 centros comerciales vigilados

165 módulos instalados en puntos estratégicos

Línea directa: 55 5568 8722 / 800 468 8722

Escalante afirmó que “El Buen Fin no solo representa el fin de semana de los mejores precios, sino una oportunidad para ejercer un consumo reflexivo, consciente y responsable”. Las denuncias se canalizarán mediante ConciliaExprés y Concilianet, priorizando la conciliación inmediata.

El SAT entra en escena: fiscalización y sorteo millonario

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) acompañará la operación con tareas de fiscalización y el tradicional sorteo del Buen Fin, que se celebrará el 5 de diciembre. Se entregará una bolsa total de 500 millones de pesos en premios para consumidores y comercios.

René Guzmán García, administrador central del SAT, informó que “los términos y condiciones del sorteo ya están disponibles en el portal oficial, y las compras participantes podrán consultarse desde el 28 de noviembre”. La medida busca fomentar el uso de medios de pago formales y evitar evasión fiscal.

La colaboración entre Profeco y SAT marca un giro institucional: el control de ofertas y promociones estará acompañado por el monitoreo de transacciones, permitiendo detectar irregularidades en ventas y facturación electrónica durante el evento comercial más importante del año.

Concanaco y Economía refuerzan el mensaje: consumo local y productos nacionales

La Concanaco Servytur, junto con la Secretaría de Economía, respaldan el operativo promoviendo el consumo interno. Se lanzará la app El Buen Fin: Compra inteligente, cerca de ti, con geolocalización de negocios y promociones cercanas.

Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur, pidió a la ciudadanía “hacer un consumo responsable y social, comprando en comercios locales y establecidos”. Mientras tanto, la Secretaría de Economía apoyará con incentivos a productos con el sello Hecho en México.

App “Compra inteligente, cerca de ti”

Promoción de insumos y mano de obra nacional

Coordinación con el sector productivo y cámaras empresariales