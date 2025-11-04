La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una alerta dirigida a toda la población por un juguete que se comercializa en distintas tiendas del país y puede ocasionar daños a la salud de quienes lo utilicen.

El organismo gubernamental encargado de velar y defender los derechos de los consumidores lanzó un llamado a revisión respecto a este inconveniente y recomendó un proceso a seguir para evitar complicaciones.

¿Cuál es el juguete mortal por el que alertó la PROFECO?

El llamado a revisión que lanzó la PROFECO en noviembre a través de la Revista al Consumidor pone bajo la lupa a un juguete de la empresa TEGU HOLDING INC., particularmente los siguientes modelos:

STA-BGY-801T (RAINBOW)

STA-BTP-806T (BIG TOP)

La misma, detectó que los imanes incluidos en el juguete, que funcionan para apilar los bloques, podrían desprenderse y ser ingeridos por las niñas y los niños.

De ser así, los imanes podrían alojarse en su sistema digestivo, lo que provocaría lesiones graves o fatales, por lo que se aconseja tomar nota de todos los recaudos y recomendaciones emitidas.

¿Cuáles son las soluciones que lanzó la PROFECO?

El organismo gubernamental informó que los habitantes del territorio azteca que hayan obtenido este juguete y quieran reemplazarlo, deberán seguir este sencillo paso a paso.

Debido a que la falla detectada pudo haber afectado a más de 190 unidades de este producto, la PROFECO informó que se reemplazará el juguete por uno que cumpla los estándares de calidad y seguridad necesarios.

Las personas propietarias deberán contactar a TEGU para conocer las instrucciones y solicitar el reemplazo del juego de bloques magnéticos apilables flotantes, el cual llegará a su domicilio sin costo alguno para la persona consumidora.

Para mayor información, se aconseja tomar nota de los siguientes medios de contacto: www.tegu.com, service@tegu.com y el número telefónico 18778348869.