Conmemoran los pensionados: a partir de ahora la mínima será de $ 800.000 y prevalecerá para todo este conjunto.

El IMSS y el ISSSTE ya definieron las fechas de pago de las pensiones correspondientes a agosto de 2026.

La principal novedad es que los pensionados del IMSS recibirán su depósito con un ligero retraso respecto a lo habitual.

¿Cuándo se pagan las pensiones de agosto?

El IMSS informó que sus pensionados podrán disponer de sus recursos hasta el lunes 3 de agosto. El retraso se debe a que el sábado 1 y el domingo 2 de agosto son días bancarios inhábiles.

El pago de pensión del IMSS llegará con unos días de retraso.

Cabe recordar que ambas instituciones solo modifican la fecha de pago cuando el día habitual cae en fin de semana o en un descanso obligatorio para el sector bancario.

Por su parte, el ISSSTE no tendrá que ajustar su calendario. Sus trabajadores retirados podrán cobrar su pensión a partir del jueves 30 de julio.

¿Cuánto recibirán los pensionados en agosto?

Ni el IMSS ni el ISSSTE tienen contemplado entregar alguna prestación adicional durante este pago. Los pensionados de ambas instituciones cobrarán únicamente el monto correspondiente a su pensión, calculado según la situación individual de cada trabajador al momento de pensionarse.

Para resolver dudas sobre el funcionamiento de las pensiones, el IMSS puso a disposición la línea telefónica 800 623 2323. Los pensionados del ISSSTE, en cambio, pueden marcar al 55 5062 0555 para recibir atención directa del personal del instituto.