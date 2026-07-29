La Secretaría de Educación Pública, SEP, confirmó que quienes no hayan terminado el bachillerato pueden registrarse en su programa en línea. El trámite es obligatorio para acceder al sistema educativo, con fechas definidas y requisitos específicos.

De acuerdo con la convocatoria de la SEP, “todos los trámites de registro y escolares son gratuitos”, y el proceso se realiza completamente en línea, permitiendo a los aspirantes concluir sus estudios desde cualquier lugar.

Nueva convocatoria del Gobierno de México

El comunicado de la SEP detalla que el registro para la Generación 87 —dirigida a personas nacidas en ese año— estuvo disponible del 23 de marzo al 8 de abril de 2026. Aquellos que no se inscribieron en esa fecha deberán esperar la próxima convocatoria, que aún no tiene fecha confirmada. La próxima convocatoria será para la Generación 88.

¿Quiénes deben hacer el trámite y por qué es obligatorio?

La convocatoria indica que “podrás participar si eres una persona de nacionalidad mexicana, sin importar tu edad”, lo que incluyó este año a quienes nacieron en 1987 y no terminaron el bachillerato. El año que viene será el turno de los nacidos en 1988.

También se aclara que el programa está dirigido a quienes ya concluyeron secundaria, ya que “deberás contar con tu certificado o resolución de equivalencia” , requisito indispensable para iniciar el proceso educativo.

Registro paso a paso: lo que debes cumplir

El proceso inicia en línea y requiere datos personales completos. Según la SEP, “ deberás proporcionar datos de tu domicilio actual, origen de nacimiento e información de contacto” .

Validar la CURP en el sistema oficial

Contar con un correo electrónico “válido, activo, personal e intransferible”

Aceptar términos y condiciones del programa

El gobierno federal implementará el Programa Servicios de Educación para Adultos con el objetivo de alfabetizar y educar a millones de jóvenes y adultos SEP

Fechas clave que no puedes ignorar

El calendario de la convocatoria más reciente (Generación 87, para nacidos en 1987) estableció que el registro se realizó del 23 de marzo al 8 de abril.

A este le siguió el módulo propedéutico (del 13 al 22 de abril) y, finalmente, la publicación de resultados e inscripción definitiva(del 24 al 29 de abril).

Se espera que el proceso para 2027 siga una estructura similar, por lo que se recomienda estar atento a las próximas convocatorias de la SEP.

Documentos obligatorios para completar la inscripción

Una vez aprobado el proceso inicial, los aspirantes deberán subir documentación oficial. La SEP señala que “deberás subir al sistema los siguientes documentos” en formato digital.

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Los principales requisitos incluyen:

CURP y acta de nacimiento

Certificado de secundaria

Comprobante de domicilio reciente

Fotografía tipo credencial

La SEP advierte que “la autoridad educativa verificará la autenticidad de tus documentos”, y cualquier irregularidad podría provocar la baja inmediata del proceso educativo.