Tras la puesta en operación de la nueva Central de Autobuses de Dolores Hidalgo, ya se dieron a conocer los primeros destinos que operarán desde esta terminal. Además de las rutas regionales, se incorporarán viajes a otros destinos -nacionales e internacionales- que permitirán trasladarse en tiempo récord.

Según informaron desde el Gobierno, la nueva Central de Dolores Hidalgo incluirá Puebla, Morelia, Celaya y Ciudad de México , así como servicios internacionales hacia California, Carolina del Norte y Laredo, Texas, lo que posiciona a la ciudad como un punto clave de conexión en el Bajío.

Inauguración de la Central de Autobuses de Dolores Hidalgo

Conoce los detalles este proyecto de movilidad y prepárate para trasladarte sin inconvenientes. Recientemente se llevó a cabo el evento de apertura.

¿Qué beneficios tendrá la nueva Central de Autobuses de Dolores Hidalgo?

La nueva estación fortalecerá el flujo de personas y mercancías hacia el corredor norte del estado. Con la confirmación de estos destinos, la terminal se perfila como un enlace directo entre la Cuna de la Independencia y ciudades estratégicas, tanto por su actividad económica como por su relevancia en las rutas migrantes hacia Estados Unidos.

Un elemento destacado de la infraestructura es su enfoque en la accesibilidad . Se informó que algunas de las líneas que comenzarán a operar disponen de andenes adaptados y unidades con rampas y espacios destinados a personas con silla de ruedas.

Esta medida está alineada con políticas de transporte incluyente, y permitirá que las personas con discapacidad puedan viajar con mayor autonomía dentro y fuera del país.

También se anticipa un incremento en el arribo de líneas dedicadas al transporte de carga ligera, lo que impulsaría la comercialización de productos locales en destinos turísticos, industriales y comerciales cercanos.

Para comerciantes y productores de la región, la conexión con ciudades como Celaya o Puebla representa una oportunidad para reducir tiempos de traslado y ampliar mercados.

Detalles de la Central de Dolores Hidalgo

Con una red de rutas cada vez más amplia, esta deja de ser un punto de paso para convertirse en un nodo estratégico para el turismo, la movilidad laboral y los desplazamientos de la comunidad migrante .

Más que una estación de autobuses, este nuevo espacio se proyecta como un motor de integración económica y social entre el Bajío, el centro del país y USA.