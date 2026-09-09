En esta noticia Habrá mayor recaudación sin incrementar impuestos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó los recursos otorgados a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 2027, empresas que deberán sostener su operatividad e inversión mediante mayor disciplina financiera, una reducción de la deuda y el incremento para la participación del capital privado.

En conferencia de prensa con motivo de la entrega del Paquete Económico 2027, el titular de Hacienda, Edgar Amador Zamora, comentó que Pemex recibirá una transferencia directa de MXN $81,000 millones, lo que significa una disminución frente a los años previos.

EFE

Sin embargo, el funcionario aseguró que hoy la situación de Pemex es mucho mejor que al inicio del sexenio, pues de acuerdo con las proyecciones del documento enviadas al Congreso de la Unión, la deuda de corto plazo de la petrolera pasó de u$s 19,000 millones al cierre de 2025 a u$s 12,000 millones de dólares al corte de junio de 2026.

Hacienda ratificó la meta de mantener un endeudamiento neto cero para la empresa estatal durante 2027, confiando en que el superávit financiero de Pemex se ubique en torno al 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Proyecto de Presupuesto de Egresos registra un ajuste a la baja en su gasto programable de aproximadamente MXN $10,000 millones en comparación con lo previsto para este año.

Sin embargo, Hacienda precisó que la asignación cubre en su totalidad el gasto operativo, compromisos laborales, mantenimiento y compra de combustibles de la eléctrica nacional. En materia de expansión de infraestructura de generación y transmisión, los recursos deberán provenir de asociaciones con privados e instrumentos financieros como la Fibra-E.

“Entre 2026 y 2030 se contempla una inversión pública y mixta de MXN $5.7 billones, particularmente en infraestructura energética, hidráulica, logística y de transporte. Buscamos que esta inversión genere actividad y empleo en el corto plazo, pero sobre todo que amplíe la capacidad productiva del país, fortalezca las cadenas de suministro y genere nuevas oportunidades de inversión”, comentó el funcionario.

En este sentido, añadió que 54% de la inversión prevista corresponde a proyectos del sector energético, donde la CFE deberá apoyarse en la emisión de instrumentos en el mercado como la Fibra E y los proyectos mixtos para soportar la demanda de proyectos clave como los centros de datos y el nearshoring.

En su participación, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla, señaló que Pemex ya adjudicó 10 proyectos de desarrollo mixto —nueve de ellos ya formalizados— en campos clave como Agua Fría, Madrefil-Bellota, Sini-Caparroso y Tamaulipas Constituciones, además de contratos específicos para la reactivación de pozos cerrados e intervenciones en el yacimiento de Ixachi.

Habrá mayor recaudación sin incrementar impuestos

Para compensar el gasto social, la inversión en infraestructura y el pago del servicio de la deuda sin romper la meta del déficit público (previsto en 3.9% del PIB para 2027), la Secretaría de Hacienda estableció una estrategia para añadir MXN $580,000 millones a los ingresos presupuestarios, sin crear nuevos impuestos ni aumentos a los existentes.

El secretario de Hacienda aseguró que la estrategia fiscal descansa en la eliminación de huecos legales y la limitar los incentivos fiscales a empresas.

Por una parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que el 60% de las empresas que declaran ingresos positivos terminan pagando una tasa efectiva de ISR cercana a cero debido a esquemas agresivos de deducción o arrastre de pérdidas. El secretario de Hacienda advirtió que más de 50,000 corporativos han reportado pérdidas de forma consecutiva durante cinco años.

En este sentido, la miscelánea fiscal fija un límite de deducciones para las empresas con facturación superior a MXN $50 millones de pesos y más de cinco años de operación que reporten tasas efectivas inferiores al 1% de sus ingresos.

Esta medida aportará entre MXN $130,000 y MXN $140,000 millones adicionales. Como compensación, el periodo para amortizar pérdidas fiscales se ampliará de 10 a 20 años.

Otros MXN $45,000 millones serán obtenidos a través del combate al contrabando y subvaluación de mercancías en aduanas, así como a una mayor fiscalización de combustibles para calcular de mejor forma el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Además, la dependencia pondrá impuestos a los servicios en la nube.