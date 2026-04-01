Durante los primeros días de abril, miles de jubilados y pensionados estarán atentos a un movimiento clave en sus cuentas bancarias. La expectativa crece porque, en esta ocasión, el calendario juega a favor de quienes dependen de este ingreso mensual. Se trata de una de las pensiones más solicitadas por el sector poblacional de edad más avanzada que reside en el territorio azteca. Aunque muchos beneficiarios suelen enfrentar ajustes en las fechas de pago por días festivos o fines de semana, esta vez ocurre algo distinto. Quienes deseen conocer quiénes cobrarán antes de Semana Santa, es decir, el miércoles 1 de abril, deberán tomar nota de los siguientes detalles. Los jubilados cobrarán antes de Semana Santa debido a que el depósito correspondiente a abril se realizará el miércoles 1 de abril, sin ningún tipo de retraso. Esto se debe a que el primer día del mes cae en un día hábil, lo que permite mantener el calendario habitual de pagos. De acuerdo con el esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las pensiones se depositan el primer día hábil de cada mes. Cuando esa fecha coincide con feriados o días no laborables, el pago se recorre, pero en abril no ocurre esa situación. Esto implica que los jubilados cobrarán antes de Semana Santa sin modificaciones ni demoras, lo que representa una ventaja para quienes necesitan planificar compras, pagos o gastos extraordinarios en esas fechas. El sistema de pensiones IMSS está diseñado para garantizar depósitos mensuales regulares a los beneficiarios. Estos pagos se realizan directamente en cuentas bancarias, permitiendo retirar el dinero en sucursales o cajeros automáticos desde el mismo día del depósito. Para acceder a este beneficio, los jubilados deben cumplir con condiciones específicas establecidas por el instituto. Entre los principales requisitos se destacan: Cumplir con estos requisitos es fundamental para acceder a una pensión IMSS y recibir el pago mensual sin inconvenientes. Además, conocer el calendario oficial permite evitar confusiones y anticiparse a cualquier cambio en futuras fechas