Abril da inicio con varias alertas meteorológicas para toda la República Mexicana, mientras se espera la llegada de diversas tormentas que provocarán fuertes precipitaciones y posible caída de granizo en distintas regiones del territorio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a partir del miércoles 1 de abril se combinarán distintos sistemas climáticos que originarán las condiciones propicias para que llueva intensamente en varios estados del país. El primer día hábil del mes transcurre con pronóstico de lluvias fuertes, producto de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán e interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con inestabilidad atmosférica. Esta combinación generará durante el miércoles 1 de abril rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco. Por otra parte, una línea seca sobre el norte del territorio nacional, se asociará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas de viento de hasta 80 km/h en la mencionada región, además de condiciones para formación de torbellinos en zonas de Coahuila y Nuevo León. Finalmente, un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, y propiciará lluvias y chubascos en ambas regiones. La alerta permanece vigente ya que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. Por su parte, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos al respecto. Según detalló el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima, los estados que se verán afectados por el agua en las próximas horas serán los siguientes: