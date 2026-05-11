El Gobierno de los Estados Unidos ha adoptado políticas más rigurosas en sus fronteras. No obstante, se encuentra disponible un permiso especial que faculta a ciertos ciudadanos extranjeros a ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves. La ESTA permite estancias de hasta 90 días para turismo, actividades comerciales o tránsito. Es importante señalar que la autorización de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final corresponde al oficial de CBP en el punto de entrada. La autorización previa es un requisito para ciudadanos de naciones que forman parte del VWP que ingresen a EE. UU. por vía aérea, marítima o terrestre (incluyendo, desde 2022, la frontera terrestre). El proceso por el que los ciudadanos de países participantes en el VWP puede llevarse a cabo bajo las siguientes condiciones: La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) constituye la autorización electrónica que facilita la entrada sin visado a Estados Unidos, amparándose en el Visa Waiver Program (VWP). Este permiso es aplicable a ciudadanos de países adscritos, quienes llevan a cabo visitas cortas por motivos de turismo, negocios o tránsito. Se trata de un permiso anticipado, cuyo trámite se realiza en línea y, si se obtiene la aprobación, facilita el embarque. Sin embargo, la decisión final sobre el ingreso corresponde a CBP al momento de arribar al punto de entrada. Desde 2022, la autorización ESTA se ha vuelto necesaria también para aquellos que ingresan vía frontera terrestre, además de por aire y mar. Esta autorización se vincula directamente al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, en general, posee una vigencia de hasta 2 años (o hasta la fecha de vencimiento del pasaporte). Permite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las condiciones establecidas por el programa.