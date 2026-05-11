Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen vigentes estrictas reglas de control sobre los pasaportes para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país durante mayo de 2026. Entre las principales restricciones aparece una medida que afecta especialmente a ciudadanos mexicanos y otros inmigrantes que presenten pasaportes dañados o alterados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtieron que los pasaportes deteriorados pueden ser rechazados durante controles migratorios. Las autoridades estadounidenses explicaron que un pasaporte dañado pierde validez para viajes internacionales cuando presenta alteraciones visibles o deterioros importantes. Entre los problemas más frecuentes aparecen páginas rotas, manchas, humedad, datos ilegibles o cubiertas desprendidas. El gobierno de Estados Unidos remarcó que los agentes migratorios pueden rechazar documentos que no se encuentren en condiciones adecuadas. Esto aplica tanto para turistas como para residentes, trabajadores temporales e inmigrantes. Las autoridades consulares y migratorias señalaron que existen distintos tipos de deterioro que pueden volver inválido un pasaporte. Entre los principales casos aparecen los siguientes: Estados Unidos aclaró que un pasaporte en mal estado puede ser retenido para revisión y generar demoras migratorias. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) permite renovar el pasaporte mexicano desde consulados ubicados en distintas ciudades de Estados Unidos. Para realizar el trámite, los solicitantes deben cumplir los siguientes pasos: Las autoridades mexicanas recomendaron iniciar la renovación antes de viajar y evitar utilizar documentos deteriorados para ingresar o salir de Estados Unidos durante mayo de 2026.