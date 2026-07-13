El alto rendimiento dejó de ser un concepto exclusivo del deporte para convertirse en una fuente de inspiración para el mundo empresarial. En un entorno marcado por la competencia y el cambio constante, cada vez más organizaciones buscan incorporar principios como la disciplina, la resiliencia y la mejora continua para fortalecer a sus equipos y alcanzar mejores resultados.

Uno de los máximos referentes de esa filosofía es Carl Lewis, multicampeón olímpico y una de las mayores figuras del atletismo mundial, cuya trayectoria demuestra que el éxito sostenido depende tanto del talento como de la constancia y la capacidad de superarse día a día.

La disciplina y la mejora continua, claves del éxito

A lo largo de su carrera, Lewis construyó una mentalidad enfocada en medir su desempeño a partir de sus propias marcas personales, más que de las posiciones obtenidas en cada competencia. Ese enfoque le permitió mantener un proceso permanente de mejora y consolidarse como uno de los atletas más exitosos de la historia.

Este principio también tiene aplicación en el ámbito empresarial. Las organizaciones que establecen objetivos claros, dan seguimiento a sus resultados y fomentan la disciplina entre sus colaboradores suelen desarrollar una mayor capacidad para adaptarse a los cambios y mantener un desempeño competitivo en el largo plazo.

Carl Lewis impulsó la profesionalización del atletismo. (Foto: WOBI).

La mentalidad competitiva también impulsa a las empresas

Además de sus logros deportivos, Carl Lewis enfrentó desafíos fuera de las pistas, donde impulsó la profesionalización del atletismo y defendió nuevas formas de entender el deporte de alto rendimiento. Esa capacidad para enfrentar obstáculos con una actitud orientada a la mejora es una cualidad que hoy muchas empresas consideran indispensable para innovar y mantenerse competitivas.

En el entorno corporativo, transformar los desafíos en oportunidades de aprendizaje, fortalecer la resiliencia y promover una cultura de mejora continua son elementos que pueden marcar la diferencia frente a un mercado cada vez más exigente.

La conexión entre deporte, liderazgo y negocios será uno de los temas centrales que Carl Lewis abordará durante su participación en el World Business Forum, organizado por WOBI. A través de su experiencia, el exatleta ofrecerá una perspectiva sobre cómo la disciplina, la mentalidad competitiva y el liderazgo pueden convertirse en herramientas para impulsar el alto desempeño y la transformación de las organizaciones en un entorno en constante evolución.