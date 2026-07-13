México prohíbe la renovación del pasaporte a todos los ciudadanos y extranjeros que presenten la versión anterior con algún desperfecto.

Tramitar el pasaporte mexicano no siempre termina en trámite exitoso. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puede rechazar la solicitud por distintos motivos.

Este documento es clave para viajar fuera del país. Es reconocido por los países miembros de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional, por líneas aéreas y por autoridades nacionales y extranjeras como comprobante de identidad y nacionalidad.

Los motivos que pueden frenar el trámite

Existen seis situaciones que, de acuerdo con la SRE, impiden la entrega de este documento.

1. Impedimento judicial

La primera es un impedimento judicial. Se aplica cuando una autoridad ha determinado, como medida precautoria o como parte de una sentencia, que la persona tiene prohibido salir del país.

2. Menores de edad

La segunda ocurre cuando se trata de un menor de edad y no se acredita que ambos padres, o al menos uno de ellos, dieron su consentimiento para el trámite.

3. Documentos mutilados o alterados

También se cancela la solicitud si los documentos presentados están mutilados o alterados, pues pierden validez ante cualquier oficina o representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

4. Documentación falsa

Presentar documentación falsa es otro motivo de rechazo. Si el solicitante entrega papeles alterados, fraudulentos o proporciona datos falsos, el trámite se cancela, sin dejar de lado la responsabilidad penal o administrativa que esto pueda generar.

5. Doble pasaporte

Contar con dos pasaportes ordinarios vigentes al mismo tiempo tampoco está permitido. La excepción son quienes tienen pasaporte oficial o diplomático, que sí pueden tramitar también uno ordinario.

6. Documentos sin apostillar

Por último, los documentos de origen extranjero deben estar legalizados. Esto significa que necesitan el aval del representante consular mexicano del lugar donde se expidieron, o bien, contar con la apostilla de la autoridad correspondiente.

México negará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros por estos seis motivos. ChatGPT

Cómo evitar contratiempos

Para evitar contratiempos, la recomendación es reunir con anticipación toda la documentación requerida: acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y, en caso de renovación, el pasaporte anterior junto con el comprobante de pago.

La cita para el trámite puede solicitarse por teléfono, por internet o a través de WhatsApp, y el pago correspondiente debe realizarse 48 horas antes de la fecha agendada.

Conocer estas causas de rechazo con tiempo puede ahorrar viajes innecesarios a las oficinas de la SRE y asegurar que el proceso se complete sin contratiempos.