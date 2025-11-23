Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 23 de noviembre, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 23 de noviembre

1876: En la preciosa ciudad de Cádiz, España, viene al mundo el compositor español de música clásica Manuel de Falla y Matheu, que junto a otros dos grandes de su época, Isaac Albéniz y Enrique Granados, serán los músicos más importantes de la primera mitad del siglo XX de su país. Usará el folclore como base de sus obras. Tras la Guerra Civil Española se exiliará en Argentina donde fallecerá en 1946. (Hace 149 años)

1221: Nace en Toledo (España) Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León que será una de las figuras políticas y culturales más significativas e influyentes de la Edad Media en la península Ibérica y en el continente europeo. Impulsará la Reconquista. Participará en el cancionero religioso medieval conocido como las "Cantigas de Santa María", de gran importancia como obra literaria, musical y pictórica. Dejará a un lado las diferencias de raza o religión y reunirá a judíos, musulmanes y cristianos para que colaboren libremente. (Hace 804 años)

Fuente: narrativas-mx

1534: Fallece en Madrid (España), Beatriz Galindo, humanista española y preceptora de la reina Isabel I la Católica y de sus hijos. Perteneciente a una familia de hidalgos, estudiosa del latín, pronto alcanzó la distinción suficiente como para ser nombrada preceptora de la reina castellana Isabel I. Destacó por su actividad relacionada con la beneficencia religiosa, que le llevó a fundar distintos establecimientos, como el hospital de la Santa Cruz o el convento de la Concepción Jerónima. (Hace 491 años)

1407: En París, en la calle Vielle du Temple, es asesinado Luis de Orleans, al volver de visitar a la reina, por unos espadachines pagados por Juan Sin Miedo, duque de Borgoña, en una lucha de poder por el control sobre el rey de Francia Carlos VI. La viuda de Luis reclamará justicia a Carlos VI, que en un momento de lucidez expulsará del Consejo a Juan Sin Miedo. Sin embargo, éste no tardará en volver y obtener la condena póstuma de su rival por tiranía, lo que sin duda justifica su asesinato (hasta 1413 no será rehabilitado). Más tarde estallará una guerra civil entre Juan Sin Miedo, con sus partidarios, los Borgoñones y el hijo de Luis de Orleans, Carlos, ayudado por los Armagnacs. (Hace 618 años)

955: En Somerset, Inglaterra, fallece con 31 años de edad, el rey Edred. Será sepultado en la catedral de Winchester. Durante su mandato tuvo que hacer frente a rebeliones lideradas por el arzobispo de York, aliado del rey noruego. También combatió con éxito a los invasores vikingos. Al morir soltero y sin hijos, le sucede en el trono su sobrino Edwy "el Bello". (Hace 1070 años)

La efeméride más importante de este domingo

El evento más importante destacado es el nacimiento de Alfonso X el Sabio en 1221, ya que su influencia política y cultural durante la Edad Media fue fundamental para la Reconquista y la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos, promoviendo un legado de colaboración y diversidad en la península Ibérica.