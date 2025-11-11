El 20 de noviembre se conmemora la Revolución Mexicana, una de las fechas más significativas para el país. No obstante, como en 2025 este día caerá a mitad de semana, surgieron dudas sobre cuándo se aplicará el descanso correspondiente.

Los trabajadores y estudiantes podrán gozar de un fin de semana largo en noviembre, dado el cambio que concretó el Gobierno recientemente. Habrá un adelanto de fecha que beneficiará a todos con una pausa previa a las celebraciones decembrinas .

Conoce los detalles de esta iniciativa y prepárate para descansar varios días este mes. Ten en cuenta el grupo de beneficiarios.

¿Cómo queda el feriado del 20 de noviembre de 2025?

El lunes 17 de noviembre será el día en que los mexicanos podrán disfrutar de un fin de semana largo, debido al traslado del feriado por la Revolución Mexicana. Esta medida, contemplada en el calendario oficial del Gobierno Federal, busca favorecer el descanso y el aprovechamiento de los fines de semana extendidos.

De esta manera, el descanso obligatorio del 20 de noviembre se adelantará al lunes 17 , lo que permitirá disfrutar de tres días de asueto consecutivos, justo antes del inicio de la temporada invernal.

La Administración de Claudia Sheinbaum confirmó que este cambio también coincide con el fin de semana del Buen Fin, lo que podría incentivar la actividad comercial y económica durante esos días.

¿Qué feriados tienen los estudiantes en noviembre?

Además del descanso general, los alumnos de escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también tendrán un fin de semana largo, gracias a las jornadas del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se realizan el último viernes de cada mes del ciclo escolar.

Estas reuniones tienen como propósito brindar capacitación y orientación al personal docente, fortalecer el sistema educativo y fomentar espacios de trabajo colaborativo.

El siguiente Consejo Técnico Escolar está programado para el viernes 28 de noviembre, lo que permitirá a los estudiantes disfrutar nuevamente de tres días de descanso.

Así, tanto los trabajadores como los alumnos contarán con diferentes periodos de pausa durante noviembre, conforme a lo dispuesto por las autoridades educativas y gubernamentales.