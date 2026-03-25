Conducir sin reducir la velocidad en zonas escolares ya no es solo una falta menor. El artículo 65, inciso V, de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro establece que los automovilistas están obligados a “al pasar por una zona escolar, reducir la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora”, una medida enfocada en prevenir accidentes y proteger a peatones. El incumplimiento de esta norma de tránsito termina en sanciones automáticas y multas severas para los conductores, ¡Cuidado, porque de no cumplir esta regla, lo mejor que te puede pasar es perder tu Licencia de Conducir! Evita accidentes graves. Las autoridades de tránsito pueden imponer multas económicas y administrativas cuando se detecta que un conductor supera ese límite, especialmente en horarios de entrada y salida escolar, donde el riesgo se incrementa. Además de la sanción económica, la ley es clara en que estas infracciones se integran al Sistema de Penalización por Puntos. Esto significa que no se trata solo de pagar una multa, sino de enfrentar consecuencias acumulativas que pueden afectar directamente la vigencia de la licencia de conducir. Cuando un automovilista no respeta el límite de velocidad establecido en zonas escolares, las autoridades pueden aplicar multas que van de 10 a 20 UMA, actualizadas al 2026, lo que se traduce en 1,173 a 2,346 pesos, de acuerdo con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización. A esta sanción económica se suma la resta de entre tres y seis puntos en la licencia de conducir, lo que incrementa el riesgo de suspensión si el conductor acumula infracciones. En casos de reincidencia, la autoridad también puede ordenar cursos obligatorios de seguridad vial y, eventualmente, iniciar procedimientos administrativos más severos. Además del límite de velocidad en zonas escolares, el artículo 65 de la Ley de Tránsito de Querétaro contempla otras obligaciones para los conductores, cuyo incumplimiento también deriva en sanciones: En Querétaro, rebasar los 30 km/h en una zona escolar no es un descuido menor, sino una infracción con consecuencias reales. La ley de tránsito en Querétaro castiga con multas altas, y también apunta a retirar de circulación a conductores reincidentes, reforzando que la seguridad vial, especialmente la de niñas, niños y peatones, es una prioridad absoluta.