El Banco del Bienestar confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación la última transferencia de dinero dirigida a un sector de la población mexicana.

Si bien la entidad bancaria es la encargada de entregar los recursos correspondientes a la Pensión Bienestar, uno de los apoyos dirigidos a los mexicanos de la tercera edad, en esta ocasión no serán los adultos mayores los beneficiados con un depósito de dinero en diciembre.

¿Quiénes recibirán las últimas transferencias del Banco del Bienestar?

A lo largo del mes de diciembre, el Banco del Bienestar ha estado llevando a cabo las transferencias correspondientes a las becas estudiantiles que asigna la Secretaría del Bienestar a los alumnos de México que más lo necesiten.

¿Quiénes cobran los últimos depósitos de las becas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro? (Foto: Archivo)

Con el objetivo de evitar la deserción escolar, el Gobierno mexicano permite que los estudiantes de todos los niveles puedan acceder a una asistencia económica para hacer frente a sus distintos gastos. Entre las más solicitadas, se destacan:

Beca Benito Juárez.

Beca Rita Cetina.

Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Para quienes cobran la Beca Rita Cetina, se asigna un total de 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

En el caso de la Beca Benito Juárez reciben 1,900 pesos bimestrales. Por su parte, los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro cobran un total de 5,800 pesos cada dos meses.

¿Qué requisitos hay que cumplir para cobrar las becas?

Cabe destacar que para formar parte de estas asistencias, es esencial reunir una serie de condiciones para que el Gobierno de México los considere elegibles en el cobro de este apoyo. Las mismas, varían en función de la categoría a la cual se quiera aplicar:

Beca Benito Juárez

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

El otorgamiento de la beca depende de la disponibilidad presupuestal, por lo que tienen prioridad las siguientes escuelas:

las clasificadas como escuelas de interés

las ubicadas en alguna localidad prioritaria:

localidad indígena localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación localidad con muy alto grado de marginación localidad con alto grado de marginación telebachilleratos comunitarios telebachilleratos



Beca Rita Cetina

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención ; en este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes:

haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica. tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

¿Quiénes recibirán el último depósito del Banco del Bienestar?

Al igual que el resto de los apoyos económicos, las becas estudiantiles que entrega el Banco del Bienestar se organizan por orden alfabético.

Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha concreta del calendario, en función de la letra inicial de su apellido, para recibir su transferencia de dinero.

De acuerdo a la información publicada, quienes cobrarán el jueves 18 de diciembre serán los estudiantes que se apelliden con las letras “T”, “U”, “V”, “W”, “X”, “Y” y “Z”.