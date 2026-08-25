Confirmado| Estados Unidos impide el ingreso de todos los mexicanos a pesar de que tengan una visa: será por postergar la renovación del pasaporte.

Para realizar un viaje internacional, los ciudadanos deben presentar un pasaporte mexicano válido, legible y sin deterioros importantes. Este documento permite acreditar la identidad y la nacionalidad fuera del país, además de ser requerido para gestionar visas de turismo, estudio, empleo o residencia.

Tener una visa todavía vigente no garantiza que el viaje pueda realizarse si el pasaporte está vencido, dañado o carece de páginas disponibles. También deben verificarse las condiciones establecidas por el país de destino, ya que algunos exigen que el documento conserve varios meses de validez después de la fecha prevista de ingreso o salida.

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Estados Unidos prohíbe la entrada de todos los ciudadanos mexicanos aunque tengan una visa: ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses . Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:

Pasaporte mexicano vigente.

Visa estadounidense válida que se corresponda .

Demostrar el propósito del viaje, el tiempo de permanencia y capacidad de solvencia económica.

Cumplir con los controles de inspección.

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses ChatGPT

Paso a paso: ¿Cómo renovar el pasaporte mexicano?

La renovación del pasaporte mexicano se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El procedimiento suele ser:

Agendar una cita. Completar la solicitud correspondiente. Presentar el pasaporte anterior. Acreditar la identidad y nacionalidad mexicana. Presentar el comprobante de pago. Acudir a la cita para la toma de datos biométricos y verificación de documentos. Recibir el nuevo pasaporte conforme a los tiempos de entrega.

¿Cómo tramitar la visa americana desde México?

Para solicitar por primera vez una visa de no inmigrante como la B1 o la B2, el procedimiento es: