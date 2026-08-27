Las autoridades migratorias de diversos países ejercen un control riguroso sobre la validez del pasaporte para permitir la autorización de viajes internacionales.

Las oficinas migratorias de Bolivia, Ecuador y Perú mantienen la aplicación de controles estrictos para los viajeros que intentan cruzar las fronteras con el pasaporte vencido. Esta situación puede conllevar a demoras, rechazos de embarque e incluso impedir el ingreso o salida del país.

De forma complementaria, las aerolíneas y los organismos fronterizos exigen la presentación de un pasaporte vigente como requisito para facilitar viajes internacionales. A pesar de que hay algunas flexibilidades en acuerdos regionales específicos, cada caso es evaluado conforme a la normativa migratoria de la nación de destino y las políticas de las aerolíneas.

Pasaportes vencidos en Bolivia: qué hacer y validez

En el caso de los ciudadanos bolivianos, se exige contar con documentación vigente para salir del país y regresar sin inconvenientes, aunque existen excepciones puntuales para algunos países sudamericanos que permiten trasladarse con documento de identidad.

La Dirección General de Migración (DIGEMIG) es la entidad encargada de supervisar el ingreso y salida del territorio nacional y puede impedir el paso si el documento de identidad o pasaporte se encuentra vencido o no cumple con los requisitos establecidos al momento del viaje.

En Bolivia, los ciudadanos bolivianos y los extranjeros que ingresan o salen del país deben contar con un pasaporte vigente o un documento de viaje válido al momento de realizar los controles migratorios.

Las autoridades migratorias de diversos países ejercen un control riguroso sobre la validez del pasaporte para permitir la autorización de viajes internacionales. (Fuente: Representación creada con IA) Representación creada con IA

Requisitos para entrar o salir de Ecuador: guía 2026

En Ecuador, Migración Ecuador establece que es imperativo que los viajeros internacionales posean un pasaporte válido y vigente o un documento habilitado a través de convenios internacionales.

Las autoridades migratorias también subrayan que los ciudadanos ecuatorianos deben identificarse como nacionales en el momento de ingresar o salir del territorio nacional.

Es importante destacar que si un pasaporte se encuentra vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio tienen la facultad de prohibir el viaje hasta la correspondiente renovación del documento.

En el contexto ecuatoriano, no existe una excepción general que autorice el ingreso con pasaporte vencido; sin embargo, las autoridades de migración pueden considerar casos específicos basados en convenios internacionales o circunstancias humanitarias, siempre bajo un examen individual en los puntos de control fronterizo.

Perú ahora exige documentación vigente para viajar

Perú exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante el control migratorio.

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país.

Si el documento está vencido, las aerolíneas o Migraciones pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero.

Además, aunque algunos ciudadanos peruanos pueden viajar a países vecinos utilizando el DNI gracias a acuerdos regionales, para muchos destinos internacionales continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente.

Documentos que piden las autoridades migratorias al entrar

Las autoridades migratorias y las aerolíneas, antes de aprobar un viaje internacional, suelen llevar a cabo una revisión exhaustiva de los requisitos vinculados a la documentación personal.

Los controles más relevantes incluyen: