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La renovación del pasaporte es un trámite al que todo ciudadano que tenga este documento necesita gestionar cada cierta cantidad de tiempo. No obstante, no todas las personas pueden acceder a él, debido a que el Departamento de Estado establece requisitos estrictos.
Contar con un pasaporte vencido o suspendido puede obstaculizar el abordaje y demorar determinados trámites como la gestión de una visa. Por ello, la renovación es fundamental para poder viajar al exterior con un documento válido que acredite la identidad del titular.
El Gobierno prohíbe renovar y suspende los pasaportes que no cumplan estos requisitos
No se podrá renovar el pasaporte estadounidense si su pasaporte se puede incluir en alguno de los siguientes puntos:
- Su pasaporte fue emitido cuando tenía menos de 16 años.
- Su pasaporte fue emitido hace 15 años o más.
- Su pasaporte está dañado, perdido o fue robado: cuentan como daño las marcas y firmas no autorizadas.
- Su pasaporte no tiene su nombre legal y usted no tiene un documento legal para probar el cambio de nombre.
Si se responde afirmativamente a alguna de estas situaciones, no podrá acceder a una renovación y tendrá que realizar otro trámite.
¿Qué hacer cuando se tiene suspendido el pasaporte?
Los titulares deberán realizar un nuevo trámite de emisión, ya que estos pasaportes no califican para el proceso de renovación simplificada. Las autoridades enviarán una notificación con las indicaciones correspondientes para iniciar la solicitud.
A diferencia de una renovación convencional, el procedimiento requiere una presentación presencial y puede extender los plazos de entrega, sobre todo en momentos de alta demanda.
Para ello necesitarán:
- Presentar una prueba original de ciudadanía estadounidense o certificado de naturalización.
- Contar con un documento de identidad vigente.
- Completar y presentar de manera presencial el Formulario DS-11.
- Abonar la totalidad de las tarifas correspondientes a una nueva emisión.