Los viajeros que tengan previsto ingresar a Estados Unidos por los aeropuertos de Dallas, Atlanta, Nueva York o Nueva Jersey deberán verificar con anticipación que su pasaporte se encuentre vigente y cumpla con las condiciones exigidas por las autoridades migratorias.

Un pasaporte vencido o que no reúna los requisitos puede impedir el embarque o el ingreso al país, incluso antes de llegar al control fronterizo.

Qué ocurre en los aeropuertos de Dallas si el pasaporte está vencido

En Dallas, todos los pasajeros internacionales deben presentar la documentación migratoria exigida por las autoridades estadounidenses para ingresar o salir del país.

En términos generales, los viajeros extranjeros necesitan un pasaporte válido y vigente , además de la visa o autorización migratoria correspondiente según su nacionalidad.

Si el documento no cumple con estos requisitos, las aerolíneas pueden impedir el embarque y las autoridades migratorias tienen la facultad de rechazar el ingreso.

Sin embargo, existe una excepción importante: una visa estadounidense que continúa vigente puede utilizarse aunque se encuentre en un pasaporte vencido, siempre que el viajero presente también un nuevo pasaporte válido y ambos documentos cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades.

Atlanta aplica los mismos controles para ingresar a Estados Unidos

Contar con el pasaporte vigente es fundamental para poder viajar. Shutterstock

Las normas vigentes en el aeropuerto de Atlanta responden a la legislación migratoria federal de Estados Unidos.

Esto significa que todos los viajeros internacionales deberán presentar:

Pasaporte vigente.

Visa o autorización migratoria correspondiente.

La documentación exigida según su nacionalidad.

Si alguno de estos documentos no cumple con los requisitos, la aerolínea podrá negar el embarque o las autoridades impedir el ingreso al territorio estadounidense.

Al igual que ocurre en Dallas, una visa válida estampada en un pasaporte vencido sigue siendo utilizable si el pasajero presenta también un nuevo pasaporte vigente.

Nueva York y Nueva Jersey también exigen documentación vigente

Los aeropuertos internacionales de Nueva York y Nueva Jersey mantienen exactamente los mismos controles migratorios federales.

Las autoridades revisan que los viajeros extranjeros cuenten con un pasaporte válido, además de la documentación necesaria para ingresar o salir de Estados Unidos.

En caso de presentar un documento vencido o que no reúna las condiciones exigidas, el pasajero puede quedar impedido de viajar, incluso si ya posee reservas y boletos confirmados.

No obstante, las autoridades recuerdan que una visa estadounidense vigente continúa siendo válida aunque esté estampada en un pasaporte vencido, siempre que el viajero lleve además un nuevo pasaporte válido.

Qué documentos revisan antes de permitir el embarque o el ingreso

Antes de autorizar un viaje internacional, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias suelen verificar distintos requisitos.

Entre los principales controles se encuentran:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad cuando corresponda.

Coincidencia entre los datos del boleto y el pasaporte.

Visa o autorización migratoria válida.

Formularios o requisitos adicionales exigidos por el país de destino.

Verificar la vigencia del pasaporte antes de viajar es una de las recomendaciones más importantes para evitar demoras, la negativa de embarque o el rechazo durante los controles migratorios en cualquiera de estos aeropuertos estadounidenses.