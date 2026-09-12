Aeropuertos de Guadalajara, Cancún y Benito Juárez bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen el trámite de actualización en su pasaporte

La presentación de un pasaporte vigente constituye uno de los requisitos fundamentales para ingresar a México. Este procedimiento puede llevarse a cabo a través de los aeropuertos más concurridos, tales como Guadalajara, Cancún y Benito Juárez, así como en todos los demás aeropuertos del país.

Un documento vencido puede dificultar la admisión al territorio mexicano, ya sea en el momento de abordar el vuelo o al llegar al control migratorio.

Oficial | Estados Unidos no dejará ingresar ni salir del país a todos los que posterguen este trámite tras obtener su pasaporte

Qué verifican las aerolíneas y Migración antes de tu viaje

Las aerolíneas tienen la responsabilidad de comprobar la documentación de los pasajeros antes del embarque y, en caso de identificar que el pasaporte está vencido, deteriorado o no se ajusta a las condiciones requeridas por el destino, podrán negar el acceso al avión.

Por esta razón, un considerable número de viajeros no logra llevar a cabo el trayecto: el inconveniente se detecta directamente en el aeropuerto de origen, antes de abordar el vuelo y no una vez que se ha ingresado a suelo mexicano.

Al llegar a México, corresponde al Instituto Nacional de Migración (INM) la tarea de examinar la documentación de cada viajero y validar el pasaporte, marcando el periodo permitido de estancia en el país.

Si el documento presentado carece de los requisitos de validez estipulados, la autoridad migratoria puede negar el ingreso, dado que no se estaría satisfaciendo con uno de los requisitos fundamentales de internación.

Exigencias de México

La legislación migratoria de México no estipula como requisito esencial una vigencia de seis meses en el pasaporte al momento de viajar. Sin embargo, es imperativo que el documento se mantenga vigente durante toda la estancia autorizada y hasta el instante de la salida del país.

De acuerdo con el INM, según el caso, también podría requerirse:

información personal y del viaje

comprobantes que justifiquen el motivo de la visita

reservación de hospedaje cuando sea pertinente

boleto de salida de México

comprobantes de solvencia económica si son solicitados.

Adicionalmente, quienes ingresan como visitantes deben poseer la Forma Migratoria Múltiple (FMM), un documento con una vigencia máxima de 180 días naturales para una única internación y abonar el Derecho de No Inmigrante (DNR) cuando sea pertinente según la forma de ingreso.