Mezclar hojas de laurel con bicarbonato de sodio: para qué se emplea y por qué miles lo emplean en sus hogares. (Fuente: IA)

Combinar hojas de laurel con bicarbonato de sodio constituye uno de esos trucos caseros que se distinguen por su sencillez y por requerir ingredientes que muchas personas ya poseen en sus hogares. Mientras que el bicarbonato asiste en la absorción de los malos olores, el laurel brinda una fragancia agradable gracias a sus aceites naturales, favoreciendo así un ambiente más fresco en espacios cerrados como cajones, armarios o refrigeradores.

Además de ser utilizado como un desodorizante natural, esta combinación también puede ser empleada para la limpieza ligera de diversas superficies dentro del hogar, tales como mesadas, piletas o azulejos. Al no incluir fragancias artificiales ni productos químicos agresivos, representa una opción práctica para quienes desean mantener los espacios limpios y con un aroma sutil utilizando ingredientes cotidianos.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué miles lo aplican en sus hogares (foto: archivo).

Mezcla exprés de laurel y bicarbonato de sodio: lista en minutos

El proceso indicado no requiere más de cinco minutos para su desarrollo. Es imperativo secar cinco hojas de laurel —un paso crucial para evitar la formación de moho en la preparación—, proceder a triturarlas o a picarlas finamente y, a continuación, combinarlas con dos cucharaditas de bicarbonato. Esta mezcla debe ser conservada en un recipiente hermético.

Para impartir fragancias en cajones o en la heladera, se sugiere colocar una cucharadita de la preparación dentro de un saquito de tela. En su función como limpiador, se puede esparcir sobre la superficie deseada, frotar con un paño húmedo y luego enjuagar. Es relevante destacar que no provoca ningún daño en griferías ni en metales.

Combinar hojas de laurel con bicarbonato: para qué se utiliza y por qué millares lo emplean en sus hogares (foto: archivo).

Para qué sirve y hasta dónde puede llegar

En consideración a esto, el bicarbonato de sodio y los aceites esenciales del laurel son ingredientes accesibles comúnmente en los hogares. Su pronta preparación genera resultados que, en términos de costo y sostenibilidad, superan a numerosas alternativas comerciales.

Es relevante mencionar que, aunque su combinación demuestra eficacia en la limpieza cotidiana, no debe ser considerada como un reemplazo de una desinfección profesional , especialmente en contextos de suciedad persistente o humedad significativa. Su utilidad se concentra en la prevención diaria y no en la resolución de problemas que representan situaciones más graves.

El bicarbonato actúa neutralizando los compuestos ácidos responsables de los olores desagradables, mientras que los aceites del laurel brindan propiedades antimicrobianas. Esta sinergia es particularmente adecuada para el mantenimiento regular en espacios cerrados con escasa circulación de aire.