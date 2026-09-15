Redwood Entertainment Fund, en colaboración con Gaz Alazraki, el creador de “Club de Cuervos”, y Rodrigo Rivera, director de Operaciones de Tequila Film Studios, anunciaron un fondo de MXN $280 millones que dará los recursos para cinco producciones de cine mexicano, con un profundo enraizamiento en la cultura mexicana, y cuyas producciones se desarrollarán, principalmente en Jalisco.

De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) las producciones mexicanas generaron aproximadamente MXN $653 millones de pesos en taquilla nacional el año pasado, lo que significó un aumento de 14.8% en relación con el resultado del año anterior, lo que implicó la venta de aproximadamente 9.2 millones de boletos, un alza de 9.5% en comparación con el año previo.

Sin embargo, el número de películas mexicanas estrenadas el año pasado se redujo a 108, contra 115 de 2024.

En entrevista con El Cronista, Gaz Alazraki, socio fundador y director creativo de Máquina Vega, destacó que el objetivo del fondo es encontrar el nuevo blockbuster mexicano, en una apuesta inicial de cinco películas, especializadas en géneros como la comedia romántica, el dramedy y hasta el terror.

La apuesta se concentra en directores como Ricardo Castro, quien recientemente presentó en Netflix “El club perfecto”; Mark Alazraki, quien dirigió “Mentada de padre”, y estuvo detrás de la producción de “La balada de Hugo Sánchez”, el spinoff de Club de Cuervos.

En la baraja de directores fondeados también está Isaac Ezban, quien dio vida a proyectos como “Mal de ojo” y se especializa en cine de terror y ciencia ficción.

El toque femenino vendrá de la productora estadounidense Alisa Tager, productora ejecutiva de “Criaturas luminosas”, y de Ilse Apellaniz, quien colaboró en el guión de “Mentiras, la serie”, la adaptación para la pantalla chica del musical que actualmente produce Alejandro Gou.

Dejar de depender de los estímulos

El objetivo del fondo es que las productoras de cine dejen de depender del Estímulo Fiscal del Cine, que financia aproximadamente 50 películas mexicanas cada año.

El problema con el incentivo, dice Alazraki, es que es una “tómbola impredecible”. “Entraron las plataformas y ese incentivo aún permanece vivo, pero se le inyectó una fortuna a las series y a las películas hechas directas para streaming. Y junto con la burbuja que reventó a nivel mundial, la mexicana también reventó y se ha enfocado más del esfuerzo de los streamers a hacer series que películas directas para su plataforma, porque al menos lo que nos cuentan es que no tienen mucho éxito las películas que se hacen localmente directo para sus plataformas, a menos que vengan acompañadas de un estreno de cine”, dijo.

La idea, continuó, es vincular el hambre de las plataformas con películas que se proyecten en las salas de cine, con las producciones que buscan impulsar desde la mente del talento mexicano y “depender del incentivo fiscal como la luz verde para hacer estas producciones”, comentó.

Alejandro González, socio director de Redwood Capital Partners, detalló que este fondo está pensado para invertir en cinco producciones de manera inicial y con la capacidad de hacer un reciclaje de los retornos para poder invertir en otras tres para convertirlas en ocho.

“Es un fondo que tiene un periodo de vida preestablecido de cinco años con la intención de que los inversionistas empiecen a recuperar su capital a partir del tercer año de inversión, sobre todo pensando en los ingresos por taquilla, los ingresos por streaming y dar unos ingresos por segundas ventanas posteriores en otros países que también se lanzan las producciones”, dijo.

De estas producciones, abundaron, el primer estreno podría verse tan pronto como el primer trimestre del año que entra, con el objetivo de empezar a generar rendimientos para los inversionistas a partir del tercer año.

La meta es que al menos una de las cinco películas que pretenden lanzar en cartelera se convierta en un blockbuster similar a “Nosotros los nobles”.

Si al menos una de las películas que lanzarán en los próximos tres años logra la mitad del éxito en taquilla del largometraje que fue protagonizado por Luis Gerardo Méndez, Gonzalo Vega y Karla Souza, los inversionistas del fondo tendrán garantizado un rendimiento de al menos 20%, dijo Alejandro González.

¿Una nueva capital del cine?

De acuerdo con Rodrigo Rivera, director de Operaciones de Tequila Film Studios, la mayor parte de las películas se desarrollará en Jalisco, que se está convirtiendo en el nuevo “hub” de producción cinematográfica de México.

Esto se debe, dijo, a la colaboración con el Gobierno del Estado, particularmente con el gobernador Pablo Lemus, así como al Fondo Filma Jalisco, y en particular con el programa Cash Rebate, que devuelve hasta 40% del valor invertido en la producción dentro del estado.

A esto se suma la cercanía de escenarios diversos, que van desde el bosque, la playa y ciudades, así como la infraestructura de Tequila Film Studios para apoyar el desarrollo de las producciones y generar empleo a nivel local.

“La idea es que estos cinco ojalá sean ocho, pero estos cinco primeros realmente todo se haga directamente en Jalisco”, comentó.