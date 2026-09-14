Uno de los primeros pasos antes de viajar al exterior desde cualquier ubicación es verificar que se cuenta con la documentación y requisitos necesarios. El pasaporte, por ejemplo, no cumple con los mismos criterios de validez en todo el mundo.

Algunos países, como México, El Salvador y Chile, mantienen reglas sobre cómo debe ser presentado ante las autoridades migratorias y con qué otra documentación debe ser acompañado dependiendo de la nacionalidad y elegibilidad para programas y acuerdos internacionales.

¿Qué condiciones debe cumplir el pasaporte para ingresar México, El Salvador y Chile?

Para ingresar a México y Chile, el pasaporte debe mantenerse vigente durante toda la estadía, mientras que El Salvador exige a los extranjeros y ciudadanos que busquen ingresar o salir del país que el documento tenga una vigencia mínima restante de seis meses.

Aunque México y Chile no adhieren a esta regla, algunas aerolíneas podrían negarle el embarque si no se cumple , por lo que siempre resulta conveniente verificar las condiciones.

Para ingresar a México y Chile, el pasaporte debe mantenerse vigente durante toda la estadía, mientras que El Salvador exige a los extranjeros y ciudadanos que busquen ingresar o salir del país que el documento tenga una vigencia mínima restante de seis meses. Chat GPT

Otros requisitos generales de ingreso para México, El Salvador y Chile

En México, además del pasaporte, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INAMI) pueden solicitar documentación que demuestre el motivo y las condiciones de viaje, como pasaje de regreso, reserva de hotel, datos de hospedaje, itinerario y comprobantes de solvencia económica. Adicionalmente, si su nacionalidad no se encuentra exenta podría exigirse una visa.

Para ingresar a El Salvador, el viajero debe verificar si su nacionalidad necesita un visado. No obstante, todos deben abonar la Tarjeta de Turista y presentar documentos nacionales como Boletos de salida, reservas de alojamiento y demostración de fondos suficientes ante las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Los viajeros que deseen viajar a Chile deben saber que los agentes del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) pueden solicitar reservas de alojamiento y que se acrediten fondos para costear la estadía. Además, se debe completar una Declaración Jurada si se trasladan productos de origen animal o vegetal ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Recomendaciones para viajar al exterior: información útil que todo viajero debe conocer

La primera recomendación es revisar que el pasaporte se encuentre vigente y con hojas vacías disponibles, sin daños o detalles que puedan afectar a su validez.

Además, según la nacionalidad conviene verificar si se requiere tramitar una visa, aunque solo se haga una escala.