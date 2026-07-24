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Estados Unidos ofrece a los ciudadanos de ciertos países la posibilidad de ingresar a su territorio sin necesidad de solicitar una visa americana convencional. Esto es posible a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), un permiso que forma parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP) y que permite realizar estancias de hasta 90 días por motivos de turismo, negocios o tránsito.
No obstante, este beneficio no está disponible para todos los viajeros. La autorización únicamente puede ser solicitada por ciudadanos o nacionales de los países que integran el Programa de Exención de Visa y que, además, cumplan con cada uno de los requisitos establecidos por las autoridades de Estados Unidos.
¿Qué es el Formulario ESTA?
El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) es un mecanismo administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) que evalúa si una persona reúne las condiciones para ingresar al país mediante el Programa de Exención de Visa.
Es importante destacar que ESTA no es una visa. Su aprobación permite al pasajero abordar un vuelo o presentarse en un puerto de entrada de Estados Unidos sin tramitar una visa B1/B2, siempre y cuando cumpla con todos los criterios establecidos por el Programa de Exención de Visa.
Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa americana a todos los extranjeros con ESTA
Podrán viajar sin visa quienes:
- Sean ciudadanos o nacionales de un país participante del Programa de Exención de Visa
- Obtengan una autorización ESTA aprobada
- Viajen por turismo, negocios o tránsito
- Permanezcan en Estados Unidos 90 días o menos.
- Cumplan todas las condiciones migratorias del programa
Cómo solicitar el ESTA
El trámite se realiza completamente en línea mediante el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos. Los pasos son:
- Completar la solicitud electrónica
- Ingresar los datos personales y del pasaporte
- Informar los datos del viaje
- Responder las preguntas de seguridad y elegibilidad
- Pagar la tarifa correspondiente
- Esperar la resolución de la solicitud