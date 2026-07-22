Aunque puede aportar beneficios al suelo, los especialistas advierten que su uso debe ser moderado y adecuado para evitar efectos no deseados.

Cada vez más personas reutilizan residuos orgánicos del hogar para mejorar el estado de sus plantas. Entre las opciones más populares se encuentra la combinación de café usado con cáscaras de huevo, una práctica que ha ganado popularidad por su potencial para enriquecer el sustrato.

Sin embargo, los expertos señalan que estos ingredientes no funcionan como un fertilizante completo por sí solos. Su aporte depende del tipo de planta, de la cantidad utilizada y de la forma en que se incorporen al suelo.

Aunque puede aportar beneficios al suelo, los especialistas advierten que su uso debe ser moderado y adecuado para evitar efectos no deseados.

¿Para qué sirve mezclar café usado con cáscaras de huevo en las plantas?

Los restos de café aportan materia orgánica que puede mejorar la estructura del suelo y favorecer la actividad de microorganismos beneficiosos. Además, ayudan a retener la humedad cuando se utilizan en cantidades adecuadas.

Por su parte, las cáscaras de huevo contienen calcio, un nutriente importante para el desarrollo de muchas plantas. No obstante, ese mineral no se libera de inmediato, ya que necesita descomponerse lentamente antes de quedar disponible para las raíces.

Al combinar ambos materiales se obtiene un complemento orgánico que puede contribuir a mejorar las condiciones del sustrato. Aun así, los especialistas aclaran que no reemplaza un fertilizante equilibrado cuando la planta presenta necesidades nutricionales específicas.

¿Cómo utilizar esta mezcla sin perjudicar las plantas?

Para obtener mejores resultados, el café debe estar previamente utilizado y completamente seco antes de incorporarlo al sustrato. Si se aplica en exceso, puede compactar la superficie del suelo y dificultar el paso del agua o del aire.

Las cáscaras de huevo también conviene lavarlas, secarlas y triturarlas hasta obtener fragmentos pequeños o un polvo fino. De esa manera, su descomposición resulta más eficiente y el calcio puede incorporarse al suelo de forma gradual.

Los especialistas recomiendan mezclar ambos ingredientes con la tierra o incorporarlos al compost, en lugar de acumular grandes cantidades directamente sobre la superficie de la maceta.

¿Qué beneficios y limitaciones tiene este método casero?

El principal atractivo de esta práctica es que permite reutilizar residuos domésticos y reducir el desperdicio, al mismo tiempo que aporta materia orgánica al sustrato. Por eso, muchas personas la utilizan como complemento dentro del cuidado habitual de sus plantas.

Sin embargo, los expertos advierten que el café y las cáscaras de huevo no solucionan por sí solos problemas de nutrición o crecimiento. Su efecto dependerá de las características del suelo, del tipo de planta y de un uso adecuado.

Para mantener las plantas saludables, recomiendan combinar esta mezcla con un buen manejo del riego, una iluminación adecuada y, cuando sea necesario, fertilizantes formulados para cubrir los requerimientos nutricionales de cada especie.