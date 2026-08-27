El microondas es uno de los electrodomésticos que más suciedad puede acumular en su interior debido a las salpicaduras frecuentes de comida, los restos de grasa que se adhieren con el uso cotidiano y los olores que quedan atrapados al calentar comidas.

Para combatir esta problemática, existe un truco casero y sencillo de poner en práctica: calentar un recipiente con agua y limón.

El vapor que genera durante el calentamiento no sólo puede ser útil para aflojar la suciedad adherida, sino que el limón puede ayudar a dejar un aroma más fresco y reducir los malos olores.

Calentar agua con limón en el microondas: para qué sirve

Este truco se usa para facilitar las rutinas de limpieza. Al calentar el agua, se genera un vapor que se distribuye dentro del microondas y alcanza las paredes, el techo y otras superficies internas.

Esta humedad ayuda a ablandar restos de comida seca y suciedad adherida, lo que permite retirar con mayor facilidad utilizando un paño.

Además, el limón aporta un aroma cítrico que puede contrarrestar los olores que quedan después de calentar ciertos alimentos.

El limón es un gran aliado para las rutinas de limpieza caseras. Fuente: Shutterstock

Cómo se prepara esta mezcla de agua con limón

Para poner en práctica este truco casero es necesario

Un recipiente apto para microondas

Agua

Medio limón o varias rodajas de limón

El primer paso será llenar el recipiente con agua y adentro agregar el limón. Luego la mezcla se calienta durante unos minutos hasta que el agua genere vapor.

Es esencial utilizar el recipiente adecuado y tener cuidado al manipularlo, pues el agua y el recipiente pueden quemar.

Una vez retirado puede pasarse un paño limpio por el interior del microondas para realizar una limpieza profunda.