Oficial y confirmado | México no permitirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que se hayan atrasado con este trámite en su pasaporte.

Mantener un pasaporte americano en completa vigencia es esencial para todos los estadounidenses que planean visitar México, dado que tanto las autoridades mexicanas como las americanas lo solicitarán como un requisito esencial para que el viaje pueda realizarse.

De acuerdo con la legislación migratoria de México, es condición de cumplimiento obligatoria la presentación de un “pasaporte válido y vigente” para visitar el país.

No contar con la identificación internacional actualizada puede ocasionar graves inconvenientes tanto con las aerolíneas como con los procesos de ingreso o salida, traduciéndose incluso en una prohibición para realizar el viaje o en demoras significativas.

México prohibirá los viajes desde Estados Unidos a quienes hayan postergado la renovación del pasaporte

México endurecerá los controles de ingreso para los viajeros que lleguen desde Estados Unidos con el pasaporte vencido y sin haber gestionado su renovación a tiempo.

Los pasaportes estadounidenses para adultos suelen tener una vigencia máxima de 10 años, un dato clave a tener en cuenta antes de organizar cualquier salida del país.

Si el documento ya caducó, todavía puede renovarse dentro de los 15 años posteriores a su fecha de emisión.

Pasado ese plazo, la única opción es iniciar el trámite desde cero, exactamente igual que si se tratara de una primera solicitud.

A esto se suma otra exigencia migratoria: México pide que el pasaporte de los viajeros estadounidenses tenga como mínimo una hoja en blanco disponible para poder autorizar el ingreso.

Un pasaporte vencido puede complicar seriamente los planes de viaje.

México prohíbe la renovación del pasaporte a todos los ciudadanos y extranjeros que presenten la versión anterior con algún desperfecto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué establece la legislación de Estados Unidos frente a un pasaporte vencido

El Código de Estados Unidos (Título 8, sección 1185) —sobre el control de viajes de ciudadanos y extranjeros— fija como norma federal que resulta ilegal que un ciudadano estadounidense salga, ingrese o intente salir al país sin contar con un pasaporte válido, salvo excepciones que el Presidente autorice expresamente.

Por eso, la recomendación central es:

Revisar la vigencia del documento con anticipación, antes de definir el itinerario, para tener margen suficiente y completar cualquier trámite de actualización que haga falta.