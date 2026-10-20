El AICM comenzó a modernizar dos de sus terminales con 16 nuevos equipos de tomografía en los Puestos de Inspección de Pasajeros.

El Grupo Aeropuerto Marina dio inicio a la modernización de los equipos de revisión del equipaje de mano en los Puestos de Inspección de Pasajeros, PIP, de dos de las terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, AICM.

El AICM anunció la modernización de 16 equipos de tomografía que cambiará la forma de revisión del equipaje de mano para los pasajeros que transitan a diario por la terminal aérea en CDMX. El proceso de cambio inició el 15 de octubre de este año y terminará a finales de noviembre del 2026.

“ La primera etapa inició en el filtro D, ubicado entre las puertas 5 y 6 del área nacional de la Terminal 1 ″, informó el AICM.

Aeropuerto AICM en CDMX: Marina comenzó a cambiar los tomográfos de los PIP. AICM

Cómo cambiará la revisión del equipaje de mano

La segunda etapa de modernización del AICM incorpora tecnología de última generación para combatir el narcotráfico, el tránsito de estupefacientes y el paso de artículos prohibidos que pueden llegar a ser usados como objetos que atentan contra la seguridad de todos los pasajeros.

El AICM confirmó que los nuevos equipos de tomografía podrán identificar, escanear e identificar lo que lleva un pasajero en la maleta de mano de la siguiente forma:

Explosivos

Calcular el volumen de recipientes con líquidos autorizados

Medir las dimensiones de diversos artículos mediante imágenes 3D de alta resolución

"La primera etapa inició en el filtro D, ubicado entre las puertas 5 y 6 del área nacional de la Terminal 1", indicó el AICM. AICM

Los pasajeros no tendrá que retirar de sus maletas de mano líquidos de 100 ml

Este tipo de escaneo, según aseveró el comunicado del AICM, servirá para agilizar las filas e inspeccionar con mayor seguridad y eficacia sin ser intrusivas.

“los pasajeros ya no tendrán que retirar de su equipaje de mano los líquidos autorizados (100 ml), ni los dispositivos electrónicos, incluidas las computadoras portátiles, lo que facilitará su paso por los filtros de seguridad”, señaló el AICM.

Esta nueva tecnología cumple con las normas de seguridad exigidas por la Administración de Seguridad en el Transporte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, TSA, siglas en inglés. Desde ahora cambiará la forma cómo los inspectores de los PIP revisan las maletas de los pasajeros en el AICM.