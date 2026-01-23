El gobierno federal ha posicionado a la CURP biométrica como un documento de identificación nacional de nueva generación que incorpora datos como huellas dactilares, fotografía de rostro completo y escaneo de iris .

Esta herramienta digital se presenta como fundamental para la identificación de ciudadanos mexicanos y resulta especialmente relevante en casos de localización y búsqueda de personas desaparecidas en el país.

La CURP biométrica ya se puede tramitar en los módulos del Renapo.

Desde la entrada en vigencia de la CURP biométrica, diversas instituciones comenzaron a solicitarla para realizar ciertos procedimientos. Aunque no es obligatorio, su ausencia podría complicar el acceso a servicios esenciales durante 2026.

Trámites que requieren la CURP biométrica

Se prevé que la falta de CURP biométrica pueda dificultar o retrasar algunos de las principales gestiones como:

Servicios de salud

Trámites bancarios digitales

Trámites con dependencias gubernamentales

Trámites escolares en centros educativos privados.

Hasta el momento, la CURP biométrica no ha sido declarada obligatoria para 2026. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó un llamado el año pasado instando a los mexicanos a expedirla debido a su utilidad en múltiples gestiones administrativas.

“Evidentemente a nadie se le puede obligar a que lo haga. Claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas, y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia y en particular en el tema de desaparecidos”, declaró la mandataria, enfatizando el carácter voluntario pero recomendable del trámite.

Cómo obtener la CURP biométrica

Para obtener la CURP biométrica durante 2026, los ciudadanos deben presentar tres documentos específicos:

una copia de la CURP certificada vigente

una copia del acta de nacimiento (únicamente para personas de 0 a 18 años)

identificación oficial original que puede ser INE, pasaporte, Cartilla Militar, cédula profesional, credencial escolar, credencial del ISSSTE, credencial del IMSS o credencial expedida por la Secretaría de Bienestar.

El proceso busca garantizar la correcta captura de datos biométricos que fortalezcan los sistemas de identificación nacional.