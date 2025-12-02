La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha anunciado una transformación de gran alcance para el Servicio Militar Nacional (SMN), el proceso obligatorio para ciudadanos mexicanos de 18 a 40 años que llevaba décadas operando bajo el mismo esquema. El objetivo central es optimizar el tiempo de los jóvenes e incrementar la participación activa.

A partir de 2026, el adiestramiento reducirá drásticamente su duración, cambiará la logística de las sesiones y ampliará la participación de jóvenes, manteniendo intacta la base legal vigente desde 1942.

Este replanteamiento se realiza sin necesidad de una reforma legal, pero está respaldado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y se implementa mediante nuevas reglas operativas que la Sedena presenta con un tono de “orden público y obligatorio”.

¿En qué consiste el nuevo modelo de adiestramiento del SMN en 2026?

El cambio más significativo es el recorte en la duración del adiestramiento. El SMN pasará de las tradicionales 44 sesiones sabatinas a solo 13 sesiones, un periodo equivalente a tres meses concentrados. Esto busca hacer el proceso más eficiente y atractivo para un mayor número de jóvenes.

Claudia Sheinbaum quiere cambiar el Servicio Militar Nacional. Sedena

Aunque la Ley del Servicio Militar no se modificó, la Defensa sí cambió la operación del programa. El reglamento permanece, pero su ejecución será distinta, adoptando un modelo escalonado que permite la liberación de la cartilla en menos tiempo de instrucción.

Un punto central es el ajuste en los sorteos. En 2026, se generará un mayor número de “bolas blancas”, lo que implica que más jóvenes serán designados para marchar y cumplir activamente con el adiestramiento. Los jóvenes de 18 a 40 años deberán prever una mayor probabilidad de resultar seleccionados.

La Sedena estableció dos escalones de instrucción para 2026 para atender a más conscriptos en periodos definidos:

el Primer Escalón: 14 de febrero al 9 de mayo

el Segundo Escalón: 1 de agosto al 24 de octubre.

En cualquiera, el joven asistirá a las 13 sesiones sabatinas.

¿Cuándo será la liberación de cartilla?

Al concluir las 13 sesiones intensivas, los jóvenes recibirán una constancia de culminación. No obstante, la liberación de la cartilla militar seguirá realizándose en diciembre, como es tradición, permitiendo que el trámite se cierre en el mismo año sin ciclos de espera extendidos.

Las nuevas reglas también impactan en la incorporación de mujeres. Aunque su participación continúa siendo voluntaria, se integrarán bajo el mismo esquema de 13 sesiones y recibirán un adiestramiento homologado al de los hombres, asegurando la misma instrucción y rigor.