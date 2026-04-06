Un nuevo respaldo económico se suma al abanico de programas sociales del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, a partir de agosto de 2026, ninguna familia con hijos en primaria pública tendrá que costear sola la compra de útiles y uniformes escolares, ya que recibirán un apoyo directo para solventar ese gasto. El mensaje fue difundido por la propia Mandataria a través de sus redes sociales, donde subrayó que la medida no es un hecho aislado, sino parte de una política más amplia de fortalecimiento a la educación pública. “Las becas apoyan la economía familiar, reconocen el estudio como un derecho esencial y fortalecen la educación pública”, sostuvo Sheinbaum. El nuevo apoyo para estudiantes de primaria se integra a un esquema de becas que ya opera en otros niveles educativos: A ese conjunto de apoyos se añade una ampliación anunciada por la Presidenta: la Beca de Apoyo en Transporte Gertrudis Bocanegra extenderá su cobertura hasta alcanzar a un millón de estudiantes de educación superior en todo el país. El compromiso del gobierno federal con la juventud también se refleja en la estrategia integral Jóvenes Transformando México, presentada a finales de febrero. La iniciativa apunta a alejar de la violencia a 350 mil jóvenes de entre 15 y 17 años mediante acciones concretas: El conjunto de medidas traza una hoja de ruta que va desde los primeros años de educación básica hasta el nivel superior, con el objetivo de acompañar a los estudiantes en cada etapa de su formación y aliviar la presión económica que enfrentan sus familias. Con el arranque previsto para agosto de 2026, el apoyo para útiles y uniformes en primaria pública marca el inicio de un nuevo ciclo escolar que, para miles de familias mexicanas, llegará con una carga financiera considerablemente menor.