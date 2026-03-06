A pocos días de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno federal confirmó que colocará vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional como parte del operativo de seguridad previsto para la marcha del 8 de marzo en Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la medida tiene como objetivo evitar enfrentamientos entre manifestantes y personal de seguridad durante la jornada de protesta. En años anteriores, algunos grupos intentaron dañar el edificio histórico, lo que generó momentos de tensión en medio de las movilizaciones. “Es probable. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas veces, como ustedes han visto, participan el llamado bloque negro o grupos que buscan dañar Palacio Nacional. Entonces, para proteger hasta a las mismas mujeres, evitamos que haya una confrontación entre la policía y estos grupos”, señaló. La presidenta indicó que las barreras buscan evitar choques directos entre manifestantes y policías, en especial con las mujeres policías que suelen formar parte de los operativos durante las marchas. Explicó que, sin estas estructuras, los cuerpos de seguridad tendrían que intervenir directamente para contener a personas que portan objetos con los que podrían golpear o dañar el inmueble. “De otra manera tendrían que ser las mujeres policías quienes enfrentaran estos grupos que traen artefactos y demás. Para evitar una confrontación entre policías y mujeres que participan de esta manera, ponemos estas vallas”, puntualizó. El foco del Gobierno estará puesto en los siguientes puntos: Sheinbaum aseguró que las actividades del Gobierno federal continuarán desarrollándose en Palacio Nacional, pese al despliegue de seguridad. “Nosotros de todas maneras vamos a estar aquí”, afirmó. El recinto es uno de los destinos habituales de las marchas del 8 de marzo, debido a su ubicación frente al Zócalo, donde normalmente concluyen las movilizaciones. Diferentes colectivos feministas convocaron a participar en la movilización del domingo 8 de marzo en la capital del país. La convocatoria principal señala que: De acuerdo con las convocatorias difundidas, la movilización se organizará en diversos bloques, con el fin de facilitar el avance del contingente. También habrá puntos de reunión en Ángel de la Independencia; Glorieta de la Diana Cazadora; y el Monumento a la Revolución.