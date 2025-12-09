El SAT reafirma su misión de fortalecer la cultura contributiva y garantizar un sistema fiscal responsable mediante acciones claras frente a la desinformación pública.

La difusión en redes sociales de un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias generó preocupación entre clientes y contribuyentes. La ola de mensajes provocó incertidumbre y temores sobre medidas fiscales inminentes que tomaría el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda.

Ante la viralización del rumor, la Secretaría de Hacienda publicó una tarjeta informativa para descartar la existencia de operativos generalizados. El SAT negó un calendario de visitas domiciliarias y rechazó cualquier mecanismo masivo de bloqueo bancario.

¿Visitas SAT?

Hacienda y SAT intentan llevar claridad a todos los mexicanos

El comunicado reiteró que la institución busca reducir la evasión y la elusión fiscal. También enfatizó su intención de combatir la corrupción mediante procesos responsables y apegados a las leyes vigentes.

La autoridad fiscal remarcó que sus acciones estarán guiadas por el respeto a los derechos de las y los contribuyentes. Subrayó además que no realizará operativos arbitrarios ni medidas sorpresivas de carácter masivo.

“Respecto a la información que circula en algunos medios de comunicación y redes sociales sobre un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias y la realización de visitas domiciliarias, se aclara … No se llevará a cabo ningún tipo de mecanismo masivo para congelar cuentas bancarias... ni visitas domiciliarias ”, indica el comunicado de Hacienda y SAT.

Comunicado del SAT. SAT

El SAT abrió la polémica en redes sociales tras su posteo

La publicación generó lecturas críticas en X, donde algunos usuarios interpretaron el mensaje como advertencia velada. Uno escribió: “No estamos congelando cuentas masivamente… pero sí tenemos facultades para hacerlo cuando queramos.”

Otros expresaron desconfianza ante la aclaración oficial. Un usuario comentó: “No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que en un momento quieran llevarlo a cabo.” La conversación reflejó la preocupación persistente.

Algunos cuestionaron la coherencia del discurso institucional. Entre las críticas apareció: “Si el @SATMX quisiera promover la cultura contributiva, también sancionaría a los políticos que maman de los impuestos.”

También surgieron reclamos por la desigualdad fiscal. Un usuario señaló: “Por qué todos pagamos ISR menos los diputados, senadores, etc?” Las observaciones mostraron molestia por las cargas impositivas.

Otros usuario en X interpretaron el anuncio del SAT como antesala de medidas firmes. Un mensaje afirmó: “Suena a que pronto habrá acciones contundentes para que los informales contribuyan.” La discusión evidenció un clima de expectativa y tensión.