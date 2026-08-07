Los usuarios seleccionados serán contactados antes de cualquier visita técnica.

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó el inicio del programa de renovación tecnológica de medidores de agua en viviendas, comercios e industrias de la capital.

La medida implica visitas de personal administrativo y técnicos autorizados para verificar las condiciones de instalación, coordinar el cambio del equipo y realizar pruebas de funcionamiento. Según la normativa vigente, el costo del nuevo medidor y de la instalación deberá ser asumido por el usuario y se cobrará a través de la factura del servicio.

La decisión hace parte de un plan de actualización tecnológica respaldado por la Ley 142 de 1994, que permite reemplazar los medidores cuando existen equipos más precisos disponibles en el mercado. Con esta modernización, la EAAB busca mejorar la exactitud del consumo registrado, fortalecer la confiabilidad de la facturación y avanzar en una gestión más eficiente del agua potable en Bogotá.

¿Por qué el Gobierno renovará los medidores de agua en Bogotá?

De acuerdo con estudios técnicos de la EAAB, cerca del 82,7 % de los medidores instalados en la ciudad requieren actualización. El desgaste por el paso del tiempo puede afectar la precisión del equipo y generar submedición, es decir, consumos reales que no quedan registrados completamente.

La empresa reemplazará estos dispositivos por medidores volumétricos o estáticos de tecnología más avanzada, capaces de ofrecer lecturas más precisas, verificables y transparentes para los usuarios.

¿Cuántos medidores de agua serán reemplazados en Bogotá?

La primera fase del programa contempla el cambio de 319.000 medidores en la capital. Inicialmente, la EAAB avanza con la instalación de 11.000 equipos en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba.

Solo las personas previamente notificadas harán parte de esta etapa. La empresa insiste en que el proceso será programado y organizado , por lo que no se realizarán cambios masivos sin aviso previo.

El Gobierno renovará todos los medidores de agua: personal administrativo y técnicos verificarán los sistemas y los usuarios deberán pagar el total. Representación creada con IA

¿Qué harán los técnicos y el personal administrativo durante la visita?

El procedimiento incluye varias etapas que serán acompañadas por personal autorizado de la EAAB:

Comunicación previa al usuario sobre su inclusión en el programa.

Visita técnica de verificación del sistema existente.

Programación de la fecha de cambio e información sobre costos.

Instalación del nuevo medidor.

Pruebas de funcionamiento y validación de la medición.

Firma del acta de instalación.

Durante la visita, los funcionarios verificarán las condiciones de la acometida y del espacio donde quedará instalado el nuevo equipo.

¿Quién debe pagar el nuevo medidor de agua en Colombia?

La EAAB recordó que el medidor hace parte de la instalación domiciliaria y es propiedad del usuario. Por esta razón, el valor del equipo y de la instalación se cargará en la factura del servicio de acueducto.

La empresa informó que existen opciones de financiación de hasta 36 meses, sujetas a las condiciones del usuario y del servicio.

¿Cómo se cobrará el cambio del medidor de agua?

El cobro se realizará exclusivamente a través de la factura del acueducto. La EAAB advirtió que ningún funcionario está autorizado para recibir dinero en efectivo, transferencias directas o pagos personales durante las visitas.

Ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse con la Acualínea 116, la línea nacional 018000116007, los puntos de atención de la empresa o la red CADE.

¿Qué beneficios traerán los nuevos medidores de agua?

La modernización busca:

Medir con mayor exactitud el consumo real.

Reducir errores asociados a equipos antiguos.

Mejorar la transparencia de la facturación.

Facilitar la detección de fugas y pérdidas de agua.

Optimizar la administración del recurso hídrico en la ciudad.

La EAAB señaló que los nuevos dispositivos fueron sometidos a pruebas de resistencia y precisión para garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad.

¿Qué pasará con los medidores de conjuntos residenciales y propiedad horizontal?

La empresa también pondrá en marcha un programa piloto para renovar medidores totalizadores en conjuntos residenciales y propiedades horizontales seleccionadas. Estos equipos permiten medir el volumen total de agua que ingresa al conjunto y ayudan a detectar fugas en zonas comunes.

En este piloto específico, la instalación del medidor totalizador no tendrá cobro para los usuarios que sean incluidos en el programa, ya que la iniciativa busca evaluar los beneficios de estas tecnologías en la gestión del consumo comunitario.