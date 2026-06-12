Miles de habitantes de Baja California tienen una oportunidad que no durará mucho tiempo.

Las caravanas de salud del gobierno estatal están ofreciendo consultas médicas, atención dental, estudios preventivos y entrega de medicamentos completamente gratis en distintos puntos de Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito.

Sin embargo, estas jornadas concluirán en los próximos días, por lo que las personas interesadas deberán acudir antes de la fecha límite para aprovechar los servicios sin costo y sin necesidad de cita previa.

Donde estarán ubicadas las caravanas de salud en Baja California y hasta que día se podrán aprovechar

Las unidades médicas móviles operarán del 9 hasta el 13 de junio en tres municipios de Baja California. El horario de atención en todos los puntos será de 07:00 a 16:00 horas .

Los tres puntos de atención son:

Mexicali. Predio en Prolongación Calle Cuarta, Colonia Corregidora, CP.21220.

Ensenada. Campamento Las Brisas, a un costado de la Escuela Primaria Benito Juárez, C.P.22908, Punta Colonet.

Rosatorio. Parque José Cruz Navarrro, Adolto Ruiz Cortines, El Paraíso, CP.22712, Primo Tapia

Tal como se anunció, el personal médico atenderá a las personas conforme a su orden de llegada, sin necesidad de cita previa. Sin embargo, deberán presentar una identificación oficial para recibir la atención.

Qué servicios ofrecerán las caravanas de salud en Baja California

Las caravanas de salud en Baja California cubren atención médica básica y preventiva para toda la familia. Entre los servicios más solicitados se encuentran:

Consulta médica general

Toma de presión, glucosa y signos vitales

Detección de diabetes e hipertensión

Atención dental básica

Orientación nutricional

Salud reproductiva y planificación familiar

Vacunación

Entrega de medicamentos básicos

En algunos puntos, también se sumarán servicios como: