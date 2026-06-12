Oficial: Estados Unidos ofrece alojamiento gratuito a extranjeros con visa de trabajo a cambio de cuidar casas y mascotas en esta ciudad.

Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo para hospedarse, pero existe una alternativa que permite quedarse allí sin pagar renta: el housesitting, una modalidad basada en cuidar viviendas y mascotas mientras los dueños viajan.

La modalidad que te permite hospedarte gratis en Nueva York con visa de trabajo. Freepik

Cómo funciona el sistema

Los propietarios publican en plataformas especializadas las fechas en que estarán ausentes, las tareas necesarias y las características de su hogar.

Los interesados se postulan y, si hay acuerdo, se alojan en la propiedad sin ningún costo.

No hay transacción económica. El trato se basa en confianza mutua: el propietario deja su casa y sus mascotas en buenas manos; el cuidador obtiene alojamiento gratuito.

Quienes participan suelen ser extranjeros que se buscan hospedarse en barrios residenciales como Brooklyn, Manhattan, Queens o el Bronx, viviendo la ciudad desde adentro, no como turistas.

Qué se espera de un cuidador

Las tareas más comunes incluyen:

alimentar mascotas

pasear perros

mantener la vivienda en orden

enviar actualizaciones periódicas a los dueños.

No se requiere experiencia profesional, pero sí responsabilidad y compromiso.

Las condiciones varían según el acuerdo y del tipo de mascota, ya que por ejemplo, cuidar un perro suele implicar salidas diarias obligatorias; y atender gatos puede ofrecer mayor flexibilidad para moverse por la ciudad.

La demanda es constante en Nueva York, dado el alto costo de la vivienda y la gran cantidad de hogares con mascotas, lo que genera oportunidades durante todo el año.

Cómo conseguir el primer housesit

Un perfil completo , con fotografías recientes, descripción detallada y referencias, aumenta las posibilidades de ser seleccionado.

Responder rápido a los anuncios también es clave, ya que muchos propietarios eligen candidatos poco después de publicar.

Los mensajes personalizados funcionan mejor que las solicitudes genéricas.

Mostrar interés genuino en la vivienda y atención a las necesidades de las mascotas puede ser decisivo.

TrustedHousesitters es una de las plataformas más utilizadas para encontrar estas oportunidades en la ciudad.

Visa B-1 para trabajar como housesitter en Estados Unidos. Freepik

Visa B-1 para trabajar como housesitter en Estados Unidos

Quienes deseen realizar actividades laborales en Estados Unidos necesitan una visa de trabajo. Sin ese permiso migratorio, no es posible ejercer ninguna actividad económica en el país.

Para quienes realizan tareas domésticas o de cuidado del hogar, la visa B-1 es una opción viable.

Sin embargo, obtenerla requiere que un empleador o empresa patrocine la solicitud. Sin ese respaldo, el trámite será rechazado.

Con esta visa, es posible trabajar de forma temporal en Estados Unidos. La estadía permitida puede ser de hasta seis meses, aunque el tiempo exacto lo determina el funcionario de inmigración al momento del ingreso.

Es importante considerar que el empleador debe participar activamente en el proceso migratorio, aportando los requisitos que le corresponden para que la solicitud sea válida.