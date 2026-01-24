La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, encendió las alertas a nivel nacional tras revelar una lista de medicamentos falsificados, adulterados o sin garantía sanitaria, algunos de ellos ampliamente utilizados para tratar fiebre, gripe y dolor, y otros destinados a enfermedades graves como cáncer, artritis y trastornos autoinmunes.

De acuerdo con la COFEPRIS, el consumo de estos productos representa un riesgo directo para la salud, ya que se desconoce su origen, calidad, condiciones de fabricación y almacenamiento. “No se garantiza su calidad, seguridad ni eficacia”, advirtió el organismo regulador al justificar la emisión de las alertas y avisos precautorios.

Medicamentos para gripe y fiebre bajo alerta sanitaria

Uno de los avisos más sensibles para la población está relacionado con medicamentos de uso común en niños y adultos, empleados para aliviar fiebre, gripe y síntomas respiratorios, los cuales fueron falsificados, según confirmó su propio titular de registro sanitario.

COFEPRIS informó que los productos Mejoralito Pediátrico y Contac Ultra presentan irregularidades graves en sus números de lote, lo que impide verificar su autenticidad y seguridad. En el caso de uno de ellos, incluso se detectó una fecha de caducidad alterada, lo que incrementa el riesgo para quienes los consumen

“Al tratarse de lotes falsificados se desconoce la calidad sanitaria de los ingredientes, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte”, advirtió COFEPRIS en su comunicado oficial

Mejoralito Pediátrico (Paracetamol) 80 mg

Lote: 1912000002

Observación: El número de lote no es reconocido

Contac Ultra (Paracetamol/Fenilefrina/Clorfenamina)

Lote: 2003000064

Observación: La caducidad fue alterada; la original correspondía a febrero de 2022

Tratamientos para cáncer y artritis también presentan irregularidades

La alerta no se limita a medicamentos de venta común. COFEPRIS también identificó productos de alta especialidad médica, utilizados en el tratamiento de cáncer, artritis reumatoide y enfermedades autoinmunes, que no cumplen con la normatividad sanitaria vigente, ya sea por falsificación, distribución irregular o falta de autorización.

Estos medicamentos requieren cadena de frío, trazabilidad y supervisión hospitalaria, por lo que cualquier alteración en su comercialización puede derivar en fallas terapéuticas, reacciones adversas graves o incluso riesgo de muerte, alertó la autoridad sanitaria.

“La finalidad es reducir los riesgos sanitarios a la población derivados del uso de insumos que no cumplen con la regulación”, subrayó la COFEPRIS, al invocar el principio precautorio en materia de salud pública.

Ruxience® (rituximab) – usado en cáncer y artritis reumatoide

Neulasta® (pegfilgrastim) – apoyo a pacientes con cáncer

Tafinlar® (dabrafenib) – tratamiento oncológico

Testoviron® Depot (testosterona) – terapia hormonal controlada

¿Qué recomienda COFEPRIS a la población?

Ante este escenario, la autoridad sanitaria hizo un llamado urgente a la población para no adquirir ni consumir ninguno de los productos señalados, especialmente si se detectan fuera de farmacias y distribuidores autorizados.

No usar ni comprar los medicamentos alertados

Denunciar su venta irregular

Reportar reacciones adversas en VigiRam o al correo de farmacovigilancia

COFEPRIS pidió además reportar cualquier reacción adversa y denunciar la venta irregular de estos medicamentos, como parte de las acciones para frenar su circulación y prevenir daños mayores a la salud pública.

“COFEPRIS mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias”, indicó el organismo regulador