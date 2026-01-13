La CFE confirmó que sus operadores revisarán medidores de forma domiciliaria por estos tres motivos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha intensificado sus protocolos de supervisión en diversas zonas del país. Estas visitas domiciliarias tienen como objetivo principal garantizar que el suministro eléctrico funcione bajo los estándares de seguridad y legalidad vigentes.

Una de las razones más comunes para estas inspecciones casa por casa es la detección de irregularidades en el consumo. Si el sistema arroja variaciones atípicas en la facturación o sospechas de alteraciones en los medidores, el personal técnico está facultado para acudir y verificar el estado físico de la instalación .

Por qué la CFE puede acudir casa por casa de los usuarios de México

Más allá de la vigilancia, la CFE realiza recorridos para el mantenimiento preventivo. La modernización de los medidores analógicos por dispositivos digitales requiere de visitas constantes para asegurar que la transición tecnológica no afecte el servicio del usuario final.

A través de sus canales oficiales, la dependencia emitió un mensaje preventivo para evitar fraudes por parte de falsos gestores. En sus redes sociales, el organismo aclaró en un comunicado cuáles son los motivos de eventuales visitas de personal técnico:

Instalar medidores inteligentes

Revisar posibles conexiones ilícitas

Notificar deudas a los usuarios

De acuerdo a la comisión, estas “son tareas rutinarias que realizar el personal de campo la CFE”, y aclaró que “no ha iniciado recientemente un programa denominado ‘Casa por casa’”.

La CFE detalló en comunicado las causas de las visitas domiciliarias de personal técnico. CFE

Seguridad para el usuario

Es fundamental que los ciudadanos verifiquen la autenticidad del personal. La Comisión ha reiterado que cualquier cobro pendiente debe realizarse exclusivamente a través de los CFEmáticos, la aplicación móvil o establecimientos autorizados, y nunca directamente con los técnicos.

Las visitas también pueden originarse por reportes de fallas realizados por los mismos vecinos. En estos casos, el personal debe explicar claramente el motivo del ingreso a las áreas comunes o la revisión del medidor en la fachada del inmueble.

Para evitar contratiempos, se recomienda a los usuarios mantener despejada el área del medidor y estar atentos a las notificaciones que llegan con el recibo de luz. Una inspección a tiempo puede prevenir cortos circuitos o daños mayores en la red eléctrica del hogar.

Si existen dudas sobre la legitimidad de una visita en curso, el usuario podrá comunicarse de inmediato a la línea 071 para confirmar que exista una orden de trabajo activa para tu domicilio.

Guía rápida: Cómo identificar al personal auténtico de la CFE

Para evitar caer en fraudes de falsos gestores, verificar estos 5 pasos de seguridad antes de permitir cualquier revisión en el medidor o domicilio:

Uniforme oficial: El trabajador debe vestir el uniforme de la CFE, el cual es de color caqui (beige oscuro) y debe tener el logotipo bordado de manera nítida en el pecho y las mangas. No debe ser una impresión de baja calidad. Identificación a la vista: exigir la credencial oficial. Esta debe contener el nombre completo del empleado, su fotografía, el número de trabajador y, lo más importante, un código QR en la parte posterior para verificar su autenticidad. Orden de trabajo: todo técnico que acuda por una revisión específica debe contar con un número de orden de servicio. Se podrá pedir este folio y corroborarlo llamando al 071 antes de que inicien las maniobras. Vehículo rotulado: el personal suele desplazarse en camionetas o autos blancos con el logotipo de la CFE claramente visible y un número de unidad que coincida con la zona de operación. Cero pagos en efectivo: la CFE nunca cobra dinero en mano. Si el “técnico” pide efectivo para “no cortarte la luz” o por un “ajuste técnico”, se trata de un fraude.

La CFE detalló los motivos de posibles visitas casa por casa de personal técnico CFE

¿Qué hacer si sospechas de una visita?

Si la persona se muestra agresiva, no porta uniforme o se niega a identificarse, no abrir la puerta. Cerrar cualquier acceso y realizar el reporte inmediato a través de la cuenta oficial de X @CFE_Contigo o directamente a la línea telefónica nacional.