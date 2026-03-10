La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Hospital Oncológico para la Mujer del IMSS Bienestar en la alcaldía Gustavo A. Madero, un centro especializado que atenderá hasta 500 mil mujeres al año. El nuevo hospital del IMSS forma parte de un modelo integral enfocado en la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, con tecnología médica avanzada y servicios especializados para reducir tiempos de atención. “El objetivo de este modelo, que lo vamos a replicar en todas las entidades del país, es que se reducen los tiempos de atención y con ello evidentemente se salvan vidas”, destacó la mandataria durante el recorrido inaugural. El Hospital Oncológico para la Mujer busca mejorar el acceso a diagnósticos oportunos y tratamientos integrales. Desde la primera cita se enlazan estudios con mastógrafos con inteligencia artificial para acelerar la evaluación médica. De acuerdo con autoridades del IMSS Bienestar, el proceso de atención está diseñado para ser rápido y eficiente. “En el día 14 se entregan los resultados y en el día 30 inicia el tratamiento”, explicaron durante la presentación. El hospital cuenta con equipos médicos especializados para la detección temprana del cáncer de mama y otras enfermedades oncológicas que afectan a las mujeres. El complejo incluye telemedicina y expediente clínico electrónico universal para facilitar consultas remotas y seguimiento especializado. El modelo de atención contempla no solo tratamiento médico, sino también acompañamiento emocional y familiar durante todo el proceso oncológico. El hospital cuenta con psicología especializada, cuidados paliativos, clínica del dolor y espacios de integración familiar. También se ofrecen terapias complementarias para apoyar la recuperación. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta recordó la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad. “Cuando reconocemos a las mujeres en la historia y en todos los ámbitos, no solo hacemos justicia: empezamos a derribar las raíces de la discriminación y la violencia”, expresó Claudia Sheinbaum.