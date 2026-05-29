Carlos Slim, presidente honorario de América Móvil, cuestionó abiertamente el esquema actual del padrón de líneas telefónicas en México.

El empresario, dueño de Telcel, señaló que el proceso es demasiado complejo, que el plazo es insuficiente y que urge modificarlo antes de que millones de clientes pierda su número de teléfono el próximo 1 de julio.

Carlos Slim exige que el padrón de celulares de modifique antes de que sea demasiado tarde

Durante su conferencia anual, el empresario lanzó una fuerte crítica para el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculado con la CURP, impulsado por el gobierno federal y cuyo plazo vence el próximo 30 de junio de 2026.

“El registro es algo muy complicado. Creo que deberían darle una reestudiadita para que sea más eficaz, tanto para conveniencia del cliente como de la autoridad”, afirmó.

Con estas declaraciones, el empresario cuestionó la viabilidad y operatividad del padrón telefónico, una medida que busca fortalecer el control y la identificación de usuarios de telefonía móvil en el país.

Además, reconoció que avanza con relativa fluidez en el segmento de pospago, donde los operadores ya cuentan con los datos del usuario desde la contratación del servicio.

Sin embargo, advirtió que la situación es radicalmente distinta en el mercado de prepago, el más masivo del país, donde decenas de millones de personas aún no completaron el trámite.

El empresario fue duro con el padrón obligatorio de líneas telefónicas en México: qué dijo. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Qué pasa si no registras tu SIM antes del 30 de junio

El registro de línea celular es un trámite obligatorio que vincula cada número de telefónico con la identidad del titular mediante nombre, CURP e identificación oficial, con el fin de eliminar el anonimato. Aplica tanto para líneas de prepago como de pospago y debe completarse antes del 30 de junio.

La consecuencia de no registrarse es contundente: a partir del 1 de julio, cualquier línea de teléfono que no haya completado el proceso será suspendida de forma automática.

Fibra óptica total y el adiós al cobre: los planes de Carlos Slim para cambiar la red de México

Más allá del debate, Carlos Slim aprovechó su conferencia para trazar el futuro tecnológico de su emporio de telecomunicaciones. Anunció que el plan consiste en eliminar alrededor de 400,000 líneas de cobre, de modo que para el próximo año toda la infraestructura de red —tanto internet como telefonía— opere íntegramente sobre fibra óptica.

Sobre la salida de Telefónica de varios mercados latinoamericanos —Argentina, Perú, Chile y próximamente Venezuela—, Carlos Slim lamentó la contracción de quien fuera líder en Iberoamérica y apuntó que el elevado costo del espectro en México fue un factor determinante en la decisión de la empresa española de retirarse del país