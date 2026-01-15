La seguridad digital en México enfrenta una crisis sin precedentes tras detectarse una vulnerabilidad crítica en el portal de registro obligatorio de Telcel, la empresa del magnate Carlos Slim.

Telcel quedó expuesta luego de que una falla técnica permitiera el acceso a datos sensibles de millones de usuarios sin necesidad de contraseñas.

Cuáles fueron los datos sensibles que se filtraron

Durante horas, información privada como nombres completos, CURP, RFC y correos electrónicos estuvo al alcance de cualquiera con solo ingresar un número telefónico.

Comenzó en México el período para registrar las líneas de celulares

Este incidente ocurre en un momento clave, justo tras el arranque del nuevo padrón de telefonía móvil, elevando las alarmas sobre la custodia de la identidad ciudadana.

El riesgo regulatorio y las multas millonarias

Expertos en ciberseguridad, como Víctor Ruiz de Silikn, advierten que Telcel podría enfrentar severas sanciones bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales . Aunque la empresa calificó el incidente como un “error técnico” ya corregido, el marco legal mexicano exige salvaguardas que claramente fueron superadas.

Las multas administrativas podrían escalar hasta las 320,000 UMAs (Unidades de Medida y Actualización) debido a la naturaleza sensible de la información comprometida. Autoridades como la Secretaría Anticorrupción y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya evalúan el alcance del daño para determinar las responsabilidades legales.

Cuáles son las precauciones que deben tomar los usuarios

A pesar de que la empresa negó una filtración masiva, el hecho de que los datos fueran accesibles sin una autenticación robusta (como códigos SMS) representa una falla básica de arquitectura. Este evento pone a prueba la capacidad del gobierno para sancionar a las grandes corporaciones en materia de privacidad digital.

Para los usuarios afectados, el riesgo no termina con la corrección del error técnico; los datos expuestos pueden ser utilizados en campañas de phishing o extorsión. Por ello, se recomienda a los clientes de la telefónica monitorear cualquier actividad inusual en sus cuentas y estar atentos a comunicados oficiales sobre acciones civiles.