Fortaleza Materiales, empresa cementera propiedad de Carlos Slim, junto con Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, alcanzó un acuerdo con Titan America para vender Keystone Cement Company y Keystone Cement Holding en una operación valuada en u$s 310 millones, según informó la compañía a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El monto representa 55% de la participación accionaria que mantenían Grupo Carso, Fortaleza Materiales y su socio en los activos. Esta operación forma parte de la estrategia de desinversión gradual en el negocio de cemento y construcción en el mercado estadounidense.

Reconfiguración del portafolio

La operación se suma a la venta anunciada en noviembre de 2024, cuando el conglomerado de Slim traspasó una parte relevante de su negocio cementero en Estados Unidos a Heidelberg Materials por US$600 millones, lo que marcó el inicio de un proceso de reordenamiento de activos no estratégicos.

Para dicho proceso, Fortaleza Materiales escindió Keystone Cement Company y excluyó terrenos no operativos vinculados a Giant Cement Company, Dragon Products Company y Giant Resource Recovery, según detalló la empresa.

Pese a las ventas, el negocio de construcción en Estados Unidos aún representa 15.7% de los ingresos consolidados de Fortaleza Materiales, de acuerdo con su reporte financiero al tercer trimestre de 2025, lo que sugiere una reducción paulatina —y no abrupta— de la exposición al mercado.

El cierre de la operación, que está sujeto a aprobaciones regulatorias, se espera que concluya en el segundo semestre de 2026.

Carlos Slim vende activo estratégico

Keystone Cement opera uno de los hornos más eficientes de la región de Lehigh Valley, Pensilvania, con una capacidad anual de 990,000 toneladas cortas de clínker, y atiende un mercado regional estimado en 6.2 millones de toneladas cortas por año en Pensilvania, Maryland, Delaware y Ohio.

Para Titan America, el atractivo radica en la alta eficiencia operativa, reservas de piedra caliza y exposición a proyectos de infraestructura, en un contexto de mayor inversión pública y privada en modernización del transporte en Estados Unidos.

“Keystone aportará activos de alta calidad y una posición estratégica en regiones con fuerte demanda de materiales de construcción de alto desempeño”, dijo Bill Zarkalis, presidente y CEO de Titan America.