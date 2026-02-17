Quienes no tengan auto pero han recibido un mensaje sobre una multa de tránsito, no deben alarmarse, pero es una estafa. Esta modalidad de fraude comenzó a circular en la Ciudad de México a mediados de 2024 y sigue activa. La Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX emitió una nueva alerta sobre esta práctica, advirtiendo que puede vaciar las cuentas bancarias de quienes caen en ella. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que en las últimas semanas se detectaron mensajes enviados en cadena desde números no oficiales, haciéndose pasar por dependencias del gobierno capitalino. Los textos fraudulentos incluyen frases como: “Multa de tráfico pendiente: gestione su infracción ahora” o “Recordatorio final: tiene multas pendientes, dé seguimiento inmediato para evitar sanciones mayores”. Su tono alarmista es la razón principal por la que muchas personas caen. Estos mensajes contienen un enlace que redirige a una página falsa donde se solicitan: Esta información es la que los estafadores usan para acceder a cuentas bancarias. Identificarlos es sencillo: suelen presentar errores gramaticales, provienen de números no oficiales y sus enlaces no corresponden a dominios del gobierno de la CDMX. Las autoridades fueron claras al remarcar que ninguna dependencia capitalina envía links de pago ni solicita datos financieros por SMS. Para verificar adeudos reales, hay que ingresar al portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas. Con el número de placa se puede revisar tenencia, infracciones, sanciones ambientales y fotocívicas; con la CURP, la vigencia de licencia y tarjeta de circulación. Si existe un adeudo real, el mismo portal permite pagarlo en línea o generar una línea de captura para banco o establecimientos comerciales autorizados. Ante cualquier mensaje sospechoso, la SSC recomienda no abrirlo, no acceder a sus enlaces y consultar únicamente los canales oficiales del gobierno de la Ciudad de México.