Cambia la sede de la Embajada de Estados Unidos en México.

La Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer en las últimas horas el cambio de sede que tendrán sus oficinas de atención a los ciudadanos. Entre los trámites afectados se encuentran, según el comunicado oficial, la realización del pasaporte, la ciudadanía, las visas y trámites notariales.

La mudanza de la sede de la Embajada de Estados Unidos marcará un antes y un después para los miles de solicitantes que acuden diariamente al recinto diplomático. Las autoridades recalcaron que el cambio busca mejorar la seguridad, comodidad y capacidad de atención.

Nueva sede de la Embajada de EE.UU. Embajada de Estados Unidos en México

¿Dónde serán ahora las entrevistas consulares?

Las entrevistas para visa, pasaporte, ciudadanía y trámites notariales se trasladarán al nuevo Pabellón Consular ubicado en la esquina de Av. Casa de la Moneda y Calzada Legaria, en la colonia Irrigación.

De acuerdo con la Embajada, estas instalaciones fueron diseñadas para agilizar el flujo de visitantes, reducir tiempos de espera y ofrecer un espacio más moderno para quienes acuden a realizar procedimientos consulares.

¿Qué pasará con el CAS y los trámites previos?

El CAS, donde se toman fotografías y huellas dactilares, seguirá operando en su ubicación habitual en Hamburgo 213, colonia Juárez, por lo que no habrá cambios en esta etapa del proceso.

Las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en México insistieron en que los solicitantes deben presentarse en el CAS antes de su entrevista formal, pues ambos puntos operarán de manera complementaria en las nuevas dinámicas de atención.