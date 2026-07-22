Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) incrementó sus ingresos 8.2% durante el segundo trimestre, impulsado por un mayor dinamismo en los mercados de capitales y derivados, en un entorno de mayor volatilidad que elevó la actividad de negociación, compensación y custodia, de acuerdo con su reporte financiero.

La empresa registró ingresos por 1,198 millones de pesos, mientras que el flujo operativo (EBITDA) aumentó 5%, con un margen de 55.3%. La utilidad neta avanzó 1.8%, al pasar de 399 millones a 406 millones de pesos frente al mismo periodo de 2025.

Durante el trimestre también se incorporaron tres nuevas emisoras. En el mercado de capitales debutó Fibra Park Life, mientras que en deuda se listaron Sabadell, con una colocación por 4,000 millones de pesos, y Credijal, por 250 millones de pesos. Asimismo, el fideicomiso de inversión en energía FEXI21, administrado por Mexico Infrastructure Partners, realizó una oferta pública subsecuente.

El negocio de capitales fue uno de los principales motores del trimestre, al elevar sus ingresos 16%, apoyado por un incremento de 20% en el valor operado promedio diario del mercado accionario.

En derivados, los ingresos crecieron 9%, impulsados por una mayor demanda de contratos de futuros dólar-peso. La operación de MexDer avanzó 12%, favorecida por un incremento de 40% en el importe nocional promedio diario y de 70% en el interés abierto de esos contratos, además del lanzamiento de nuevos derivados vinculados a emisoras mexicanas como Farmacias Guadalajara y Rotoplas.

Por su parte, Indeval incrementó sus ingresos 9%, apoyado por un crecimiento de 13% en los activos bajo custodia y una mayor actividad en las operaciones transfronterizas del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).

Grupo BMV señaló que, aunque parte del impulso generado por la volatilidad podría moderarse en los próximos trimestres, este entorno ha favorecido el crecimiento de los negocios ligados a la actividad del mercado.

Los gastos crecieron 13% anual, reflejando mayores inversiones en personal, tecnología y depreciación, como parte de la estrategia de transformación de la compañía.

“En Grupo BMV seguimos avanzando en nuestra evolución digital para ampliar oportunidades, fortalecer la seguridad y generar mayor valor para el mercado”, dijo Jorge Alegría, director general de la empresa, en un comunicado.