Trabajadores retiran un árbol que cayó sobre un vehículo tras un sismo este viernes, en Ciudad de México .

En el transcurso de este martes, 21 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 22.39 horas y ha tenido una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 168 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 2.2 kilómetros, latitud de 13.427° y una longitud de -93.032°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Hubo terremoto de magnitud 4.4 en chiapas en la escala de richter (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil emitió hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, alejarse de ventanas, cubrirse bajo una mesa resistente y no usar elevadores. Tras el movimiento, evacuar por rutas señalizadas, revisar gas y electricidad y tener lista una mochila de emergencia.