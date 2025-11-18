El Estado de México cambia el esquema de multas de tránsito

El Estado de México (Edomex) confirmó importantes cambios en el Reglamento de Tránsito. Desde noviembre, los conductores tendrán que cumplir con las nuevas disposiciones , las cuales incluyen multas y sanciones.

En detalle, las autoridades aplicarán desde este mes un nuevo esquema de penalizaciones, cuyo objetivo es endurecer las sanciones a conductas inapropiadas en la vía pública. Además, habrá tres niveles de multas en función de la infracción y el historial del automovilista.

El Estado de México aplica nuevo esquema de multas de tránsito

Conoce el nuevo esquema vigente en Edomex y cumple con las disposiciones de las autoridades viales. Ten en cuenta las sanciones que se aplicarán próximamente.

¿Qué tipos de multas hay?

A través de la gaceta oficial del Estado de México, las autoridades anunciaron una serie de cambios en el Reglamento de Tránsito de la entidad, entre los que destaca un nuevo sistema para sancionar a las personas que lo incumplan.

Con esta reforma al Artículo 122, los automovilistas que cometan una infracción serán multados con un esquema de tres categorías: mínimo, medio y máximo.

¿Cómo funcionará el nuevo esquema de multas?

En Edomex, el nuevo esquema funcionará de la siguiente manera:

Multa mínima: cuando el infractor transgreda alguna de las leyes del Reglamento de Tránsito y no tenga adeudos de sanciones.

Multa media: cuando el infractor tenga de 2 a 3 sanciones pendientes de pago.

Multa máxima: cuando el infractor cuente con 4 o más sanciones pendientes de pago.

Es importante mencionar que la multa correspondiente se aplicará de manera independiente a la naturaleza de la conducta que provocó la infracción.

Lo que no cambia es que este tipo de sanciones seguirán siendo calculadas conforme la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

¿Qué multas tienen los motociclistas en Edomex?

Para los motociclistas, las modificaciones del Reglamento de Tránsito del Edomex los incitan a portar cascos certificados (conforme a las leyes nacionales e internacionales de seguridad), así como la prohibición de maniobras temerarias. De no respetar estas normas, recibirán una multa.

Otro dato interesante es que en el Artículo 78 de este documento ahora se establece que los conductores de vehículos motorizados deben respetar el derecho de los motociclistas para usar un carril de tránsito .

De acuerdo con la información publicada, los cambios en el sistema de multas de tránsito del Estado de México entrarán en vigor el próximo 25 de noviembre de 2025.