Por años, la imagen de tres carabelas cruzando el Atlántico quedó grabada en el imaginario colectivo como uno de los grandes símbolos de la historia universal. No obstante, ese relato que aprendimos en la escuela esconde un error que los historiadores llevan tiempo señalando: la expedición de Cristóbal Colón en 1492 no partió con tres carabelas. Cuando el 3 de agosto de 1492 la expedición zarpó del Puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, España, lo hizo con tres embarcaciones, sí, pero no todas eran del mismo tipo. La Pinta y La Niña eran efectivamente carabelas: ágiles, veloces, ideales para exploraciones costeras rápidas, con capacidad para entre 20 y 30 marineros cada una y velas que permitían maniobras precisas en aguas desconocidas. La Santa María, en cambio, era otra cosa. Era una nao, no una carabela. Más grande y robusta, funcionaba como buque insignia para transportar provisiones, albergar una tripulación mayor y resistir las largas travesías oceánicas. De hecho, se dice que Cristóbal Colón la capitaneó personalmente. ¿Por qué persiste entonces el mito de las “tres carabelas”? La respuesta está en la simplificación histórica. Esta versión resultaba más fácil de recordar y así pasó de generación en generación hasta convertirse en un hecho incuestionable que, en realidad, nunca lo fue. Con frecuencia se señala Génova como lugar de origen de Cristóbal Colon, pero no está comprobado. De hecho, National Geographic señala que existen más de 25 teorías contradictorias sobre su lugar de nacimiento, entre ellas Polonia, Gran Bretaña, Grecia, Portugal, Hungría y Escandinavia. De todas formas, un estudio genético realizado por investigadores de España durante dos décadas concluyó que es probable que el navegante fuera español. Según refiere la BBC, “probablemente nació en Europa occidental, posiblemente en la ciudad de Valencia”. Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a América, pero sí el primero en establecer un contacto sostenido entre América y Europa, conocido como “intercambio colombino”. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, Leif Erikson se considera el primer europeo en llegar a las costas de Norteamérica, siglos antes. En 1492, la idea de que la Tierra era plana ya no existía. La ciencia ya había logrado demostrar la forma esférica del planeta, de manera que su aspecto no era cuestionado. De todas formas, la NASA explicó que en 1492 el problema estaba en el tamaño y la posición de la costa este de Asia. “La estimación del tamaño del grado y de la circunferencia de la Tierra era aproximadamente un 25% menor”, explica la agencia espacial. En conclusión, el punto de debate no estaba en la forma de la Tierra, sino si los barcos tenían capacidad para llegar tan lejos navegando en mar abierto.