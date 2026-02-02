La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un llamado urgente para que todos los hombres que cumplan 30 o 40 años durante 2026 acudan a realizar el resello de su cartilla del Servicio Militar Nacional, un trámite obligatorio que muchos desconocen pero que resulta indispensable para mantener en regla este documento oficial.

Es importante mencionar que no se trata de volver a hacer el servicio militar ni de repetir las prácticas de adiestramiento, sino simplemente de presentarse ante las autoridades castrenses para que coloquen un sello oficial que certifica el cambio de estatus en las obligaciones militares .

Este trámite debe realizarse obligatoriamente en el año en que se cumplen estas edades específicas. Quienes cumplen 30 años pasan automáticamente a la “segunda reserva”, un estatus que indica que ya no están en la primera línea de disponibilidad militar pero aún mantienen ciertas obligaciones. Por su parte, quienes cumplen 40 años reciben el resello que marca oficialmente la conclusión total y definitiva de todas sus obligaciones con el Servicio Militar Nacional.

La importancia de este trámite radica en que la cartilla militar sin el resello correspondiente puede considerarse como documento no vigente, lo que genera problemas para realizar trámites gubernamentales, solicitudes de empleo en instituciones públicas o cualquier gestión que requiera documentación oficial completa.

Los hombres que cumplen 30 pasan a la “segunda reserva” y quienes cumplen 40 concluyen definitivamente sus obligaciones con el Servicio Militar Nacional. ToxyColabs

Procedimiento simplificado: opciones presenciales y en línea para facilitar el cumplimiento

La Sedena habilitó dos vías para realizar el resello de la cartilla militar, buscando facilitar el acceso de los ciudadanos al trámite sin importar su ubicación geográfica o disponibilidad de tiempo. La primera opción es la modalidad presencial, que requiere acudir directamente a las oficinas de reclutamiento ubicadas en las instalaciones militares correspondientes a cada zona del país.

La segunda alternativa es el trámite digital a través del portal de internet de la institución, una modalidad que ganó popularidad por su practicidad y rapidez.

Independientemente de la vía elegida, los solicitantes deben contar con la documentación completa: acta de nacimiento actualizada, identificación oficial vigente con fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP) y la cartilla del Servicio Militar Nacional previamente liberada. Todos estos documentos deben presentarse tanto en original como en copia fotostática legible.

Los funcionarios recomiendan verificar que la cartilla original se encuentre en buen estado y que los datos personales sean completamente legibles antes de iniciar el proceso. En caso de extravío o deterioro del documento, primero debe tramitarse un duplicado en las oficinas correspondientes.

Revolución en la capacitación militar: de 44 a 13 sesiones de instrucción

Entre las novedades más significativas implementadas por la Secretaría de la Defensa Nacional destaca la profunda reestructuración del programa de adiestramiento militar obligatorio. El nuevo esquema representa un cambio radical y reduce drásticamente la carga de sesiones, pasando de 44 encuentros formativos que se realizaban en años anteriores a únicamente 13 sesiones concentradas en el ciclo actual.

Esta reformulación busca optimizar el tiempo tanto de los reclutas como de los instructores, concentrando el contenido esencial en períodos más compactos pero intensivos. El calendario se divide en dos escalones perfectamente definidos: el primer período comprende del 14 de febrero al 9 de mayo, mientras que el segundo escalón se desarrolla del 1 de agosto al 24 de octubre.

Las jornadas de capacitación se llevan a cabo en horario matutino, de 07:00 a 13:00 horas, permitiendo a los jóvenes compaginar esta obligación con sus actividades laborales o académicas. Cada sesión combina clases teóricas y ejercicios prácticos con duraciones variables de 50 a 100 minutos, estructuradas en bloques que mantienen la atención y facilitan el aprendizaje efectivo de los contenidos militares básicos.

El programa de adiestramiento se reduce de 44 a 13 sesiones, incluyendo prácticas de tiro, protección civil y formación en derechos humanos. Nikita Buida

Plan de estudios actualizado: formación integral con prácticas de tiro y derechos humanos

La modernización del Servicio Militar Nacional no se limita a la reducción de sesiones, sino que incluye una actualización completa del plan de estudios que ahora incorpora disciplinas contemporáneas esenciales para la formación cívica y ciudadana. Una de las incorporaciones más destacadas son las prácticas de tiro real bajo estricta supervisión de instructores profesionales certificados .

Durante estas sesiones prácticas, los jóvenes conscriptos experimentarán por primera vez el manejo responsable de armamento militar, aprendiendo los protocolos de seguridad indispensables, las medidas preventivas de accidentes y la comprensión de los riesgos asociados al uso de armas de fuego. Esta formación busca crear conciencia sobre la responsabilidad que implica el porte y uso de armamento.